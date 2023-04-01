TELE 1'de skandal! Meriç Köyatası İHA ve SİHA'ları iftiralarla hedef aldı

"Top yaptık SİHA yaptık O SİHA'yı neyle yaptın sen kardeş? O savunma sanayide ASELSAN'da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlere kurban giden mühendislerden neler çaldınız kardeş? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar."

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

CHP yandaşı ismin sarfettiği bu rezil ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.