TELE 1'de skandal! Meriç Köyatası İHA ve SİHA'ları iftiralarla hedef aldı

CHP ve medyasının dünyada dengeleri değiştiren İHA-SİHA'ları hedef alan skandallarına bir yenisi daha eklendi.
MERİÇ KÖYATASI'NDAN SKANDAL SÖZLER
CHP'nin mangırladığı TELE 1'de konuşan CHP yandaşı gazeteci Meriç Köyatası İHA ve SİHA'lar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve BAYKAR'a iftira attı.
REZİL İFTİRA
Faili meçhul cinayetlerle öldürülen ASELSAN mühendislerinden alınan bilgilerle İHA-SİHA yapıldığı iddia eden Köyatası şu rezil ifadeleri kullandı;
"Top yaptık SİHA yaptık O SİHA'yı neyle yaptın sen kardeş? O savunma sanayide ASELSAN'da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlere kurban giden mühendislerden neler çaldınız kardeş? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar."
SKANDALA TEPKİ YAĞDI
CHP yandaşı ismin sarfettiği bu rezil ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.