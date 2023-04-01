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    • 01.04.2023 13:43
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    • 01.04.2023 14:00
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    TELE 1'de skandal! Meriç Köyatası İHA ve SİHA'ları iftiralarla hedef aldı

    CHP'nin fonladığı TELE 1'de büyük bir skandala imza atıldı. CHP yandaşı Meriç Köyatası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve BAYKAR'a iftira atan Meriç Köyatası, ''O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    TELE 1’de skandal!

    CHP ve medyasının dünyada dengeleri değiştiren İHA-SİHA'ları hedef alan skandallarına bir yenisi daha eklendi.

    MERİÇ KÖYATASI'NDAN SKANDAL SÖZLER
    CHP'nin mangırladığı TELE 1'de konuşan CHP yandaşı gazeteci Meriç Köyatası İHA ve SİHA'lar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve BAYKAR'a iftira attı.

    REZİL İFTİRA
    Faili meçhul cinayetlerle öldürülen ASELSAN mühendislerinden alınan bilgilerle İHA-SİHA yapıldığı iddia eden Köyatası şu rezil ifadeleri kullandı;

    "Top yaptık SİHA yaptık O SİHA'yı neyle yaptın sen kardeş? O savunma sanayide ASELSAN'da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlere kurban giden mühendislerden neler çaldınız kardeş? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar."

    SKANDALA TEPKİ YAĞDI
    CHP yandaşı ismin sarfettiği bu rezil ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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    Haberler Güncel TELE 1'de skandal! Meriç Köyatası İHA ve SİHA'ları iftiralarla hedef aldı
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