CHP yandaşı Halk TV yayınında TİP'li Erkan Baş'ın hazımsızlığı tuttu: SİHA'ların satışı engellensin





"SİHA'LAR SAVAŞI BÜYÜTÜYOR"

Baş konuya ilişkin şunları söyledi:



"Yapmamız gereken şey nedir? Kendi yaşadığımız coğrafyada, kendi ülkemizde, kendi iktidarımızın savaşı destekleyen politikalarına karşı yüksek perdeden ses çıkartmalıyız. Çok açık söylüyorum bu SİHA/İHA satışlarına engel olmak lazım. Bu savaşı büyüten bir şey"