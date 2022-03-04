CHP yandaşı Halk TV yayınında TİP'li Erkan Baş'ın hazımsızlığı tuttu: SİHA'ların satışı engellensin

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar, önce fondaş TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sonra da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ta hazımsızlığa yol açtı.
Erkan Baş, CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendirirken, Türk SİHA'larının satışının engellenmesi gerektiğini söyledi.
"SİHA'LAR SAVAŞI BÜYÜTÜYOR"
Baş konuya ilişkin şunları söyledi:
"Yapmamız gereken şey nedir? Kendi yaşadığımız coğrafyada, kendi ülkemizde, kendi iktidarımızın savaşı destekleyen politikalarına karşı yüksek perdeden ses çıkartmalıyız. Çok açık söylüyorum bu SİHA/İHA satışlarına engel olmak lazım. Bu savaşı büyüten bir şey"
FONDAŞ MERDAN'DAN SKANDAL
Fondaş TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ da canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" açıklamasında bulunmuştu.