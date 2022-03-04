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    • Güncel
    • 04.03.2022 23:02
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    • 04.03.2022 23:14
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    CHP yandaşı Halk TV yayınında TİP'li Erkan Baş'ın hazımsızlığı tuttu: SİHA'ların satışı engellensin

    İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) satışının engellenmesi gerektiğini söyledi.

    TİP’li Erkan Baş’ın SİHA hazımsızlığı!

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar, önce fondaş TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ sonra da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ta hazımsızlığa yol açtı.

    Erkan Baş, CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini değerlendirirken, Türk SİHA'larının satışının engellenmesi gerektiğini söyledi.



    "SİHA'LAR SAVAŞI BÜYÜTÜYOR"

    Baş konuya ilişkin şunları söyledi:

    "Yapmamız gereken şey nedir? Kendi yaşadığımız coğrafyada, kendi ülkemizde, kendi iktidarımızın savaşı destekleyen politikalarına karşı yüksek perdeden ses çıkartmalıyız. Çok açık söylüyorum bu SİHA/İHA satışlarına engel olmak lazım. Bu savaşı büyüten bir şey"



    FONDAŞ MERDAN'DAN SKANDAL
    Fondaş TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ da canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" açıklamasında bulunmuştu.



        BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarını hedef alan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

        "TSK KANDİL'İ VURUYOR EN ÇOK BUNDAN SES GELİYOR"
        Yanardağ'ın SİHA'lar için söylediği 'oyuncak' sözüne göndermede bulunan Bayraktar, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." ifadelerini kullandı.



        "KATRANI KAYNATSAN OLUR MU ŞEKER?"
        Bayraktar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

        "Katranı kaynatsan olur mu şeker,

        Cinsini sevdiğim cinsine çeker...

        TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor.

        Sebep-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında;

        kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey..."
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        TİP’li Erkan Baş’ın SİHA hazımsızlığı!
        Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV yayınında TİP'li Erkan Baş'ın hazımsızlığı tuttu: SİHA'ların satışı engellensin
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