Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

TASC, geleneksel iftarını New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumu, Amerikan Müslüman toplumu, üst düzey yetkililer, yabancı diplomatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler olmak üzere çok geniş bir yelpazeden oluşan katılımcılarla gerçekleştirildi. Ezan okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, katılımcılara geleneksel Türk yemekleri ikram edildi.
"HER BİRİNİZ TÜRKİYE'NİN BU COĞRAFYADA ATAN KALBİSİNİZ"
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkevi çatısı altında, mübarek ramazan akşamında, katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Erdoğan, "Amerika'daki Türk ve Müslüman toplumunun güçlenmesi ve daha iyi bir konuma gelebilmesine yönelik çalışmalarınızla, her biriniz, adeta Türkiye'nin bu coğrafyada atan kalbisiniz." diye konuştu.
"ACININ ŞİDDETİ 82 MİLYONUN YÜREĞİNDE HİSSEDİLDİ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerde verilen kayıpların herkesi derinden yaraladığını belirten Erdoğan, "Yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizi doğrudan etkilese de acısının şiddeti 82 milyonun yüreğinde hissedildi. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu depremler, dünyanın pek çok ülkesinden daha geniş bir coğrafyayı yıkımla karşı karşıya bıraktı.Pek çok ülkenin nüfusundan daha yüksek sayıda vatandaşımız evsiz kaldı.Yaralarımızı sararken, kayıplarımızın acısı yüreğimizi yakıyor. Tekrar milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun. İnanıyoruz ki 'her karanlık gecenin bir sabahı, her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır." ifadelerini kullandı.