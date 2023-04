Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Emine Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Nefret, haksızlığa uğrayan kadar, sessiz kalan ve göz yumanları da içine alarak, insanlığı büyük bir karanlığa sürüklüyor. Farklı milletlere ve farklı dinlere kucak açmış kadim bir medeniyetin mirasçısı olan bizlerin, ötekine yönelik bu tahammülsüzlüğü anlamamız mümkün değil. Anadolu kültüründen beslenen her kişi; Yunus Emre'nin 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' öğüdünü içinde taşımaktadır. Sizler, merhamete ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya umut kaynağı olan Türkiye'nin temsilcilerisiniz.Demokrasi ve özgürlüklerin merkezi olarak görülen ülkelerin, içinde yükselen nefret ve ayrımcılığa karşı sessiz kaldığı bir ortamda, adalet ve hoşgörünün timsali olmanızı ümit ediyorum."

Türkiye'nin Suriye'den Ukrayna'ya, Somali'den Myanmar'a uzanacak şekilde uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı insani krizlerin hiçbirinde sessiz kalan taraf olmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin şahit olduğu her bir meselede sorumluluğu olduğu inancıyla, her zaman çözüm odaklı samimi ve gayretli bir tutum izlediğinin altını çizdi. Erdoğan, "Yaşadığımız dünyanın; sel, kuraklık, yangın gibi felaketler halinde duyulan yardım çığlığına karşı gösterdiğimiz duyarlılık da yine aynı toplumsal vicdanın bir ürünüdür." dedi.

"TARİHİ GELİŞMELER, ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN KIYMETLİ MİRASLAR ARASINDA OLACAK"

Dünyanın temizliği, güvenliği ve geleceği için 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bugün gölgesinin dünyanın farklı köşelerine ulaşan büyük bir çınara dönüştüğüne şahitlik edildiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin girişimleri ve 105 ülkenin eş-sunucu olarak desteğiyle BM'de kabul edilen Sıfır Atık kararının çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.