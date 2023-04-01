Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı



"KARŞIMIZDAKİ HUSUMET CEPHESİ GENİŞ AMA DOSTLARIMIZIN SAYISI DA ÇOK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin liderliğinde 30 Mart'ın ilk kez Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak idrak edildiğini hatırlatarak, "Bu girişimin öncülüğünü önce ülkemizde sonra küresel düzeyde yapan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketini yaşadığını ama en büyük dayanışmaya da şahitlik ettiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli gelire göre dünyanın en cömert ülkesi olduğunu, kalkınma yardımlarında da dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer aldığını vurguladı. Çavuşoğlu, Amerikan yönetiminin de Türkiye'yle dayanışma gösterdiğini, ülkedeki Türk, Amerikan-Müslüman ve Türk Süryani toplumunun da seferber olduğunu belirtti. Türk milletinin birçok badireyi devlet ve milletin el ele vererek aştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Sizlere ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine yaptığınız katkıdan dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin ekonomik işbirliğinin rekor kırarak geliştiğini, son üç yılda ikili ticaret hacminin iki katına çıktığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Başta FETÖ olmak üzere, PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle sizlerin de desteğiyle sadece yurt içinde değil yurt dışında da mücadelemizi sürdüreceğiz. Karşımızdaki husumet cephesi geniş ama dostlarımızın sayısının da çok olduğunu bu afetten sonra gördük." ifadelerini kullandı.



"DAYANIŞMA, BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI"

TASC Eş Başkanı Melih Bektaş da depremlerin ardından Amerika'daki Türk toplumunun uzakta olmasına rağmen acıyı çok yakından ve derinden hisettiğini söyledi. Bektaş, şimdi "dayanışma, birlik ve beraberliğin zamanı" olduğunu, Türk toplumunun Amerikan siyasetinde daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirtti.