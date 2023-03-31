FETÖ yaydı, CHP’lisi PKK’lısı atladı! ’Chanel’ dediler Central Park çıktı: Emine Erdoğan’ı hedef alan kuyruklu yalanın deşifresi

TÜRK VATANDAŞLAR, CENTRAL PARK'TA EMİNE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşları da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

YALAN İKİ GÜN SONRA SERVİS EDİLDİ

29 MART: Emine Erdoğan, 29 Mart günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitti ve yaklaşık bir saat yürüyüş gerçekleştirdi.

30 MART: Emine Erdoğan, 30 Mart günü Dünya Sıfır Atık Günü sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. BM'den dünyaya seslenen Emine Erdoğan, "Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da dünya 5'ten büyüktür" dedi.



Sıfır Atık projesi, Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü ile küresel bir harekete dönüştü. BM GNS Guterres, Emine Erdoğan'a BM bünyesinde kurulacak olan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığını teklif etti.



Emine Erdoğan'ın konuşması dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Emine Erdoğan'ın sıfır atıkın küresel düzeyde yaygınlaştırmak için işbirliği çağrısı uluslararası düzeyde dikkat çekti. Emine Erdoğan'ın çevre sorunlarına karşı yankı uyandıran konuşması ile hem ülkemizde hem de dünya basınında geniş yer aldı.