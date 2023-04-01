MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
"4 PKK'LI TERÖRİST DAHA HABUR'DAKİ HUDUT KARAKOLUMUZA TESLİM OLDU"
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonlarla inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışın sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesine yer verildi.