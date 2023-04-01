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    • 01.04.2023 19:22
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    • 01.04.2023 19:22
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    İstanbul'da korkutan anlar: Akaryakıt istasyonunda gaz tankeri alev alev yandı!

    İstanbul Sultanbeyli’de bir akaryakıt istasyonunda gaz tankerine aktarma yapıldığı sırada, dinamodan çıkan alevin tankere sıçramasıyla yangın çıktı. Tankerin kupa kısmı küle dönerken, aracın yandığı anlar kameraya yansıdı. Ayrıca yanan tanker ve akaryakıt istasyonu havadan görüntülendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akaryakıt istasyonunda gaz tankeri alev alev yandı!

    Olay, Sultanbeyli'de Orhan Gazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, istasyonda gaz aktarımı yapıldığı sırada dinamo cihazından çıkan alev gaz tankerine sıçradı.

    EKİPLER ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Bir anda alev alan gaz tankerinin kupa kısmı yanmaya başladı. Yoğun alev ve dumanları görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise gaz sızıntısı veya benzeri aksaklıkların yaşanması ihtimalinden dolayı çevrede güvenlik önlemi aldı.

    OLAYDA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

    Yangın itfaiye tarafından söndürülürken gaz tankerinin kupa kısmı adeta küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        "BÜTÜN İNSANLAR DIŞARI ÇIKTI, ÇOK KORKTUK"

        Olayla ilgili konuşan Çetin Bozbay adlı vatandaş, "Bir patlama sesi aniden geldi. Ev sallandı, o kadar büyük patlamaydı. Bütün insanlar dışarı çıktı. Çok korktuk. Başta tankerin başından şoförün olduğu yerden başladı. Diğer tarafa gitseydi bütün mahalle gidecekti" dedi.

        YANAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
        Gaz tankerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca yanan tanker ve akaryakıt istasyonu havadan görüntülendi.

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        Haberler Güncel İstanbul'da korkutan anlar: Akaryakıt istasyonunda gaz tankeri alev alev yandı!
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