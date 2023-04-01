İstanbul'da korkutan anlar: Akaryakıt istasyonunda gaz tankeri alev alev yandı!

Olay, Sultanbeyli'de Orhan Gazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, istasyonda gaz aktarımı yapıldığı sırada dinamo cihazından çıkan alev gaz tankerine sıçradı.
EKİPLER ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Bir anda alev alan gaz tankerinin kupa kısmı yanmaya başladı. Yoğun alev ve dumanları görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise gaz sızıntısı veya benzeri aksaklıkların yaşanması ihtimalinden dolayı çevrede güvenlik önlemi aldı.
OLAYDA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI
Yangın itfaiye tarafından söndürülürken gaz tankerinin kupa kısmı adeta küle döndü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.