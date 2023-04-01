İstanbul'da korkutan anlar: Akaryakıt istasyonunda gaz tankeri alev alev yandı!

"BÜTÜN İNSANLAR DIŞARI ÇIKTI, ÇOK KORKTUK"



Olayla ilgili konuşan Çetin Bozbay adlı vatandaş, "Bir patlama sesi aniden geldi. Ev sallandı, o kadar büyük patlamaydı. Bütün insanlar dışarı çıktı. Çok korktuk. Başta tankerin başından şoförün olduğu yerden başladı. Diğer tarafa gitseydi bütün mahalle gidecekti" dedi.

YANAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gaz tankerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca yanan tanker ve akaryakıt istasyonu havadan görüntülendi.