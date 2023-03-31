Son dakika: Asrın felaketinde 65 kişiye mezar olan Adıyaman'daki İsias Otel hakkında yeni tutuklama

65 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yıldız emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Toplam 65 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen otel sorumluları Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Apartmandan otele çevrilen binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, demir kalınlığının olması gerekenden daha ince olduğu belirlenmişti.