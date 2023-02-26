Deprem soruşturması kapsamında tutuklanan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı! İsias Otel deprem nedeniyle yıkılmamış!

TRT Haber'de yer alan habere göre, Adıyaman'da 7 kişinin öldüğü Şevket Çerçiler Apartmanı'nın müteahhidi Ersin Tekin, 17 şubat günü tutuklanmıştı. Binanın bilirkişi ön raporunda ihmali olduğu tespit edilen müteahhit Tekin, savcılığa şunları anlattı:

"Adıyaman'da üç adet bina yaptık. Deprem neticesinde bu binalardan biri yıkıldı. Diğer iki bina sağlam durumdadır. Biz yıkılan binanın tüm izinlerini aldık. Kurallara uygun olarak inşa ettik. Depremden sonra kaçmıyordum ailemi güvenli bir yere bıraktıktan sonra dönecektim".

İSİAS OTEL DEPREMDEN YIKILMADI İDDİASI

Çok tartışılan İsias Otel'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Bozkurt, ifadesinde otelin bir başka binadaki kusur nedeniyle yıkıldığını iddia etti.