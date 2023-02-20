65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel’in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

DONATILARIN AZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ön incelemede, kirişin donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı belirlendi. Ayrıca, enkazda bulunan yapıya ait döşemelerin asmolen sistemiyle inşa edildiği ancak tali kirişlerinin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı tespit edildi.