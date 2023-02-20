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Haberler Yaşam 65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

Son dakika haberi | Asrın felaketinde Adıyaman'da yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Grand Isias Otel'in bilirkişi raporları ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında enkazda yapılan incelemede, kiriş donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı tespit edildi. Ayrıca yapıya ait döşemelerin asmolen sistemi ile yapıldığı ancak tali kirişlerin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı belirlendi.

20.02.2023 17:28 - Son Güncelleme: 20.02.2023 17:36
65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel’in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda şuana kadar 131 şüpheli tutuklandı.

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65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel’in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

Adıyaman'da 65 kişinin hayatını kaybettiği Grand Isias Otel'in yıkılması sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un ifadesine ve enkazda yapılan bilirkişi incelemesi sonrası oluşturulan ön inceleme raporuna ulaşıldı.

65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel’in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

Sabah'ın haberine göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Grand Isias Otelin enkazında bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde, yapının betonarme sistemiyle inşa edildiği, kolonlarında ve kirişlerinde nervürlü donatı kullanıldığı, ancak boyuna ve enine donatılarda mesafenin yönetmeliklerin sınır değerlerini aştığına dikkat çekildi.

65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel’in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

DONATILARIN AZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ön incelemede, kirişin donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı belirlendi. Ayrıca, enkazda bulunan yapıya ait döşemelerin asmolen sistemiyle inşa edildiği ancak tali kirişlerinin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı tespit edildi.

65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel’in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

Enkaz üzerinde yapılan incelemelerde, taşınmazın donatılarının nervürlü olduğu ancak batısındaki yapılardan gelen taşıyıcı eleman parçalarının nervürsüz donatılı olduğu belirlendi.

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