CHP'li Türker Ertürk, Fondaş Tele 1'de SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef alıp 'dokuanacaklarını' ilan etmesinin etkileri sürerken fondaş TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti. CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayrı millilikle suçlayan Ertürk, "Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam" dedi. SİHA'ları da karalayan CHP'li Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun" ifadelerini kullandı. Sunucu Namık Koçak'ın da Ertürk'ü onaylayan söylemlerde bulunması "TELE 1'de mandacı kafa hortladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.