Başkan Erdoğan ezberleri bozdu! Dış basında övgü dolu sözler: Türkiye'nin adımları Washington'da rahatsızlığa neden oluyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler, dünyada ilk sıralarda yer aldı. Dış basın, "Dünyanın geleceğini etkileyecek seçim" yorumunu yaptı. Japonya'nın 3 milyonu aşan tirajıyla dikkat çeken Nikkei Asia gazetesi, Erdoğan'ın çok önemli bir lider olduğunu, attığı adımlarla Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir yere geldiğini yazdı. Gazete ayrıca 'Çok önemli yabancı yatırımcı grupları Türkiye'yi ziyaret ediyor, görüşmeler yapıyor" diye hatırlattı. Amerikan CNBC de, "Türkiye savunma sanayi konusunda zirveye oynuyor" ifadesini kullandı. "Başta silahlı insansız hava aracı satışları olmak üzere birçok askeri mühimmat konusunda Türkiye öne çıktı. Erdoğan'ın 20 yıllık yatırımı meyvesini veriyor. Bayraktar TB2, birçok savaşta belirleyici oldu. Türkiye'nin ürettiği araç, yazılım ve parçaları ihraç ediyor. Erdoğan, 30 Afrika ülkesine gitti. Çok önemli anlaşmalar yaptı. Afrika kıtasında artık Türkiye gerçeği var" diyerek atılımları sıraladı...
WASHİNGTON RAHATSIZ
CNBC, "Savunma sanayiye yapılan Ar-Ge yatırımları Türkiye'nin dış ilişkileri için 'Kaldıraç' görevi görüyor. Türkiye'nin artık yeni bir güç olmak istediği yatırımlarıyla anlaşılıyor. Türkiye'nin bu adımları, Washington'da rahatsızlığa neden oluyor" ifadelerini kullandı.
KIZILELMA'DAN BAŞARILI TEST
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen 3. uçuşta, Bayraktar Kızılelma, 20 bin feet irtifaya çıkarak testi başarıyla tamamladı. Bayraktar, Kızılelma'nın 2024 yılının başında seri üretime geçeceğini açıkladı.
MGK'DAN TERÖR VURGUSU
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sonrası açıklama yapıldı. ABD'ye terör örgütlerine verdiği destekten dolayı sert tepkinin yer aldığı bildiride, "Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/ YPG'yi helikopter dâhil her türlü imkânla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi" denildi.