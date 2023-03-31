Başkan Erdoğan ezberleri bozdu! Dış basında övgü dolu sözler: Türkiye'nin adımları Washington'da rahatsızlığa neden oluyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler, dünyada ilk sıralarda yer aldı. Dış basın, "Dünyanın geleceğini etkileyecek seçim" yorumunu yaptı. Japonya'nın 3 milyonu aşan tirajıyla dikkat çeken Nikkei Asia gazetesi, Erdoğan'ın çok önemli bir lider olduğunu, attığı adımlarla Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir yere geldiğini yazdı. Gazete ayrıca 'Çok önemli yabancı yatırımcı grupları Türkiye'yi ziyaret ediyor, görüşmeler yapıyor" diye hatırlattı. Amerikan CNBC de, "Türkiye savunma sanayi konusunda zirveye oynuyor" ifadesini kullandı. "Başta silahlı insansız hava aracı satışları olmak üzere birçok askeri mühimmat konusunda Türkiye öne çıktı. Erdoğan'ın 20 yıllık yatırımı meyvesini veriyor. Bayraktar TB2, birçok savaşta belirleyici oldu. Türkiye'nin ürettiği araç, yazılım ve parçaları ihraç ediyor. Erdoğan, 30 Afrika ülkesine gitti. Çok önemli anlaşmalar yaptı. Afrika kıtasında artık Türkiye gerçeği var" diyerek atılımları sıraladı...