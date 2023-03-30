Kandil elebaşı Sabri Ok'un "Diğer ülkelerden emir aldık" itirafına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessiz!

14 Mayıs seçimlerine artık az bir süre kalırken HDP seçimlerde aday çıkartmayacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.
BİLDİRİDE SKANDALLAR SERİSİ
Artık HDP'de altılı koalisyona katılırken kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Partisi adıyla girme kararı aldı. Bugün ise Yeşil Sol Partisi ve HDP tarafından düzenlenen etkinlikte açıklanan seçim bildirgesinde skandal ifadeler kullanıldı.
Bildirgede 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan KHK'ların iptali, özerklik, din dersinin kaldırılması, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesi ve FETÖ-PKK medyasının geri iade edilmesi gibi maddeler yer aldı.
BİRÇOK DEVLET BİZE HABER GÖNDERDİ
Diğer yandan seçimlerde Kılıçdaroğlu'na açık destek mesajları gönderen PKK elebaşılarının arasına eklenen Sabri Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" sözleriyle kendilerine gönderilen mesajları itiraf etti.