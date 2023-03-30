Kandil elebaşı Sabri Ok'un "Diğer ülkelerden emir aldık" itirafına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessiz!

BİLDİRİDE SKANDALLAR SERİSİ

Artık HDP'de altılı koalisyona katılırken kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Partisi adıyla girme kararı aldı. Bugün ise Yeşil Sol Partisi ve HDP tarafından düzenlenen etkinlikte açıklanan seçim bildirgesinde skandal ifadeler kullanıldı.

Bildirgede 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan KHK'ların iptali, özerklik, din dersinin kaldırılması, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin "siyasi tutuklu" adı altında salıverilmesi ve FETÖ-PKK medyasının geri iade edilmesi gibi maddeler yer aldı.