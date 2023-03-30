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    Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Türkiye'ye gelecek" denildi.

    Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye’ye geliyor

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Bakan Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'ı ziyaret edecek.

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek. Panagiotopoulos, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Hatay'a ziyarette bulunacak. Akar ve Panagiotopoulos baş başa da görüşecek.

    Öte yandan Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
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