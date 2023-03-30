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    Başkan Erdoğan: HDP’ye verilen her taviz PKK'ya verilmiştir

    Erdoğan, muhalefeti topa tuttu: Meral Hanım esip gürlüyordun. Hani kumar masası, noter? Niye geri vitese taktın da masaya tekrar oturdun? Ana muhalefetin başındaki zat, Demirtaş’ı, Apo’yu kurtarmaktan bahsediyor.

    HDP’ye verilen her taviz PKK’ya verilmiştir

    Medya'nın ortak canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı: Size askerime, Mehmet'ime, polisime hakaret etmekle ekmek çıkmaz.
    Ak Parti ben partisi değil biz partisidir. Biz bu bayrak yarışını aday olsa da olmasa da bütün arkadaşlarımızla farklı görevlerde sürdüreceğiz.
    Son iki yıllık çabamız olmamış olsaydı batı Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi. Biz burada olduğumuz müddetçe buna müsaade etmeyeceğiz.
    Aile kurumunu güçlü tutacağız. Ağırlıklı Suriye'den olmak üzere göç konusunda daha hassas davranacağız.
    Karşımızda ülkenin 20 yılını çöpe atmaya niyetli bir yapı var. Amacımız deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefi ile yeni bir atılım başlatmaktır.
    İlk kez 2007 seçimlerinde kullandığımız durmak yok yola devam diye bir sloganımız vardı. Şimdi bu sloganı "Doğru adımlarla yola devam" olarak güncelliyor ve Türkiye yüzyılına doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz. Bu da yeni dönemin inşallah başlığı olacak.
    Adıyaman'daki törende meydanda olanların sayısı 20 bindi. Havalimanından alana gelene kadar yollarda ki insanların yoğunluğu anlatılır gibi değildi. Aslolan anketler değil, meydanların dilidir.



    Erdoğan, dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi. Seçim sürecini değerlendirdi.



    MACARİSTAN'A DOĞAL GAZ VERECEĞİZ
    Başkan Erdoğan, Külliye'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı ağırladı. Erdoğan, TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi. Depremde Antakya'da 5 yaşındaki bir çocuğu kurtaran Macar arama köpeği Hope (umut), Erdoğan ve Novak ile fotoğraf çektirdi.



        ÇİFTE BAYRAM
        Başkan Erdoğan, elektrik faturasını indireceğini, asgari ücreti yükselteceğini söyledi. Arife gününe işaret etti! 85 milyona müjdeler verdi:
        Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapacağız.
        Elektrikte tüm vatandaşlar için önümüzdeki ay yüzde 15 indirime gideceğiz.
        Doğalgazda sanayiciye         yüzde 20 indirim uygulayacağız.
        Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 madenci alacağız.
        HÜRJET'ten TCG Anadolu gemimize kadar pek çok önemli savunma sanayi projemizin sevincini önümüzdeki ay paylaşacağız.
        Arife günü, Karadeniz Gazı'nın         Filyos'a getirilmesi töreninde yeni müjdeler açıklayacağız. İki bayramı bir arada yaşayacağız.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan: HDP’ye verilen her taviz PKK'ya verilmiştir
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