Başkan Erdoğan: HDP’ye verilen her taviz PKK'ya verilmiştir

Medya'nın ortak canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı: Size askerime, Mehmet'ime, polisime hakaret etmekle ekmek çıkmaz.

Ak Parti ben partisi değil biz partisidir. Biz bu bayrak yarışını aday olsa da olmasa da bütün arkadaşlarımızla farklı görevlerde sürdüreceğiz.

Son iki yıllık çabamız olmamış olsaydı batı Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi. Biz burada olduğumuz müddetçe buna müsaade etmeyeceğiz.

Aile kurumunu güçlü tutacağız. Ağırlıklı Suriye'den olmak üzere göç konusunda daha hassas davranacağız.

Karşımızda ülkenin 20 yılını çöpe atmaya niyetli bir yapı var. Amacımız deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefi ile yeni bir atılım başlatmaktır.

İlk kez 2007 seçimlerinde kullandığımız durmak yok yola devam diye bir sloganımız vardı. Şimdi bu sloganı "Doğru adımlarla yola devam" olarak güncelliyor ve Türkiye yüzyılına doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz. Bu da yeni dönemin inşallah başlığı olacak.

Adıyaman'daki törende meydanda olanların sayısı 20 bindi. Havalimanından alana gelene kadar yollarda ki insanların yoğunluğu anlatılır gibi değildi. Aslolan anketler değil, meydanların dilidir.