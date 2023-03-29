Sen misin aday olan! Hakaret korosu Muharrem İnce'yi hedef aldı: Goril, mağara adamı, aptal, lanet...

Muharrem İnce, adaylık yarışına katıldı! "Sen misin bunu isteyen" diyen mahalle ayaklandı! Lince başladı! Fizik hocası İnce de 'sözde sanatçılar'dan girdi, 'viskiciler'den çıktı! Sonra uyandı! Özürler sıraladı!
Bir de hatırlatma yaptı! "Madem yüzde 2 oyum var! Niye peşimde koşuyorsunuz?" diye vurguladı! Mahalle iyice karıştı! 'Bip'li hakaretler yağdırıldı! Vatandaş şaştı kaldı: Bunlar mı ülke yönetecek?
TAKVİM, 29 Mart 2023 tarihli manşetinde konuyu "OLAY YERİ 'İNCE'LEME" başlığıyla okurlarına aktardı.
Muharrem İnce'yi hedef alan hakaret korosu;
Bir de hatırlatma yaptı! "Madem yüzde 2 oyum var! Niye peşimde koşuyorsunuz?" diye vurguladı! Mahalle iyice karıştı! 'Bip'li hakaretler yağdırıldı! Vatandaş şaştı kaldı: Bunlar mı ülke yönetecek?
TAKVİM, 29 Mart 2023 tarihli manşetinde konuyu "OLAY YERİ 'İNCE'LEME" başlığıyla okurlarına aktardı.
Muharrem İnce'yi hedef alan hakaret korosu;