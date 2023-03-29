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    Sen misin aday olan! Hakaret korosu Muharrem İnce'yi hedef aldı: Goril, mağara adamı, aptal, lanet...

    7'li koalisyon yetmedi! Muhalefet 8’İnce'ye göz dikti. Ama Muharrem İnce, önce yan çizdi. Sonra özür diledi. Buna rağmen işte bu küfürleri işitti! Mahalledeki kavga ateşlendi.

    Olay yeri ’İnce’leme
    Muharrem İnce, adaylık yarışına katıldı! "Sen misin bunu isteyen" diyen mahalle ayaklandı! Lince başladı! Fizik hocası İnce de 'sözde sanatçılar'dan girdi, 'viskiciler'den çıktı! Sonra uyandı! Özürler sıraladı!

    Bir de hatırlatma yaptı! "Madem yüzde 2 oyum var! Niye peşimde koşuyorsunuz?" diye vurguladı! Mahalle iyice karıştı! 'Bip'li hakaretler yağdırıldı! Vatandaş şaştı kaldı: Bunlar mı ülke yönetecek?

    TAKVİM, 29 Mart 2023 tarihli manşetinde konuyu "OLAY YERİ 'İNCE'LEME" başlığıyla okurlarına aktardı.

    Muharrem İnce'yi hedef alan hakaret korosu;


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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Sen misin aday olan! Hakaret korosu Muharrem İnce'yi hedef aldı: Goril, mağara adamı, aptal, lanet...
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