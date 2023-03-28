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    • 28.03.2023 23:18
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    • 28.03.2023 23:46
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    Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa açıklamasıyla gündem oldu Twitter sansürü bastı! 14 Mayıs seçimi öncesi dijital siyaset mühendisliği

    Son dakika haberleri... 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması ve HDP ile yapılan kirli pazarlığın ardından Yavuz Ağıralioğlu bugün istifa ettiğini açıkladı. Ağıralioğlu istifa açıklamasının ardından Twitter’da kısa sürede gündem oldu. Ancak “Yavuz Ağıralioğlu” etiketi gündemden düşürüldü. Ağıralioğlu geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamasının ardından yine gündem olmuş ve Twitter tarafından sansüre maruz kalmıştı.

    takvim.com.tr
    Ağıralioğlu gündem oldu Twitter sansürü bastı!

    7'li koalisyonda CHP'nin HDP ile olan kirli işbirliğine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün partisinden istifa etme kararı aldı. İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

    OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
    Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile ilgili yeni bilgilere takvim.com.tr ulaştı. Ağıralioğlu'na cephesinden aldığımız bilgilere göre aslında söz konusu istifa dilekçesi 1 hafta önceden hazırlanmış. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kötü bir ayrılma olmaması adına Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini söylemek adına randevu istemiş. Pazartesi günü için istenen randevu Genel Merkez tarafından Çarşamba gününe atılmış. Ağıralioğlu cephesi Genel Merkez'in verdiği randevuyu beklerken Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın İsmail Tatlıoğlu'ndan aldığını iddia ettiği "Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı istiyor" bilgisini canlı yayında söylemesi üzerine ipler kopmuş. Ağıralioğlu, "Biz vekillikten vazgeçmişiz. Ne Başkan Yardımcılığı? Biz Genel Başkan bizden duysun istifamızı, kötü ayrılmayalım derken Genel Merkez bize operasyon çekiyor" diyerek Mehmet Akif Ersoy'a "Yarın pazarlığa değil vedalaşmaya gidyorum" mesajını göndermiş.

    İFTAR İÇİN YOLA ÇIKSAYDIK SEVİLAY'IN AÇIKLAMALARINI GÖRMEYECEKTİK!
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yanında bulunan bir isim o dakikaları şu şekilde anlatıyor:

    Aslında Yavuz Başkan'la makamında oturuyorduk. İftara gitmeye hazırlanıyorduk. Bu sırada bir milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyarete geldi. Görüşme uzun sürmeseydi biz makamdan çıkmış olacaktık. Sevilay'ın canlı yayındaki açıklamalarını duymamış olacaktık. Sevilay biliyorsunuz Genel Merkez'in operasyoncusu. İsmail Tatlıoğlu ona sufle vermiş o da yalanları saydırmış. Yavuz Ağıralioğlu eğer bugün Mehmet Akif'e o mesajı atmasaydı Yavuz Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşmesinde başkan yardımcılığı pazarlığı geçti mi? soru işaretini kullanacaklardı. Ağıralioğlu buna mahal vermemek için istifa açıklamasını bir gün öne çekti.

    GENEL MERKEZ'İN OPERASYONCUSU
    Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu cephesinden Sevilay Yılman için de İYİ Parti Genel Merkezi'nin operasyoncusu ifadeleri kullanıldı.

        1 SAAT İÇİNDE BİNLERCE TWEET ATILDI
        Ağıralioğlu'nun istifa karar sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 50 bin Tweet atıldı ve en çok konuşan konular arasında ilk sıraya yerleşti.

        TWİTTER'DAN AĞIRALİOĞLU'NA SANSÜR

        Ancak Twitter, yine siyasi bir operasyon ile Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmesinin ardından gündem olan etiketi en çok konuşulan konular listesinden kaldırdı.

        GÜNDEME AÇIK MÜDAHALE
        6'lı koalisyon ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması Twitter'da gündem olmuş, ancak "Yavuz Ağıralioğlu" etiketi bir süre sonra gündemden çıkarılmıştı.

        Yaşananları köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, müdahaleyi Habertürk'ün tavrına benzeterek şunları yazmıştı:
        Dün Twitter, Türkiye siyasetinin birinci konusu olan Yavuz Ağıralioğlu olayını "gündemden", TT listesinden kaldırdı.

            Bu skandal, Twitter'ın 14 Mayıs seçimlerine müdahalesinin en net fotoğrafıdır.

            Ne diyelim sana Elon Musk?

            Ne umutlarla geldin, günün sonunda koskoca Twitter'ı, 6'lı Masa'yı dizayn ediyoruz diye övünen, Ağıralioğlu'nun konuşmasını canlı girmeye çekinen İyi Parti'nin Habertürk'üne çevirdin.

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            İYİ kriz! Yavuz Ağıralioğlu’nu böyle hedef aldılar
            Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa açıklamasıyla gündem oldu Twitter sansürü bastı! 14 Mayıs seçimi öncesi dijital siyaset mühendisliği
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