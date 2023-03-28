Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa açıklamasıyla gündem oldu Twitter sansürü bastı! 14 Mayıs seçimi öncesi dijital siyaset mühendisliği

7'li koalisyonda CHP'nin HDP ile olan kirli işbirliğine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün partisinden istifa etme kararı aldı. İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile ilgili yeni bilgilere takvim.com.tr ulaştı. Ağıralioğlu'na cephesinden aldığımız bilgilere göre aslında söz konusu istifa dilekçesi 1 hafta önceden hazırlanmış. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kötü bir ayrılma olmaması adına Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini söylemek adına randevu istemiş. Pazartesi günü için istenen randevu Genel Merkez tarafından Çarşamba gününe atılmış. Ağıralioğlu cephesi Genel Merkez'in verdiği randevuyu beklerken Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın İsmail Tatlıoğlu'ndan aldığını iddia ettiği "Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı istiyor" bilgisini canlı yayında söylemesi üzerine ipler kopmuş. Ağıralioğlu, "Biz vekillikten vazgeçmişiz. Ne Başkan Yardımcılığı? Biz Genel Başkan bizden duysun istifamızı, kötü ayrılmayalım derken Genel Merkez bize operasyon çekiyor" diyerek Mehmet Akif Ersoy'a "Yarın pazarlığa değil vedalaşmaya gidyorum" mesajını göndermiş.
İFTAR İÇİN YOLA ÇIKSAYDIK SEVİLAY'IN AÇIKLAMALARINI GÖRMEYECEKTİK!
Yavuz Ağıralioğlu'nun yanında bulunan bir isim o dakikaları şu şekilde anlatıyor:
Aslında Yavuz Başkan'la makamında oturuyorduk. İftara gitmeye hazırlanıyorduk. Bu sırada bir milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyarete geldi. Görüşme uzun sürmeseydi biz makamdan çıkmış olacaktık. Sevilay'ın canlı yayındaki açıklamalarını duymamış olacaktık. Sevilay biliyorsunuz Genel Merkez'in operasyoncusu. İsmail Tatlıoğlu ona sufle vermiş o da yalanları saydırmış. Yavuz Ağıralioğlu eğer bugün Mehmet Akif'e o mesajı atmasaydı Yavuz Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşmesinde başkan yardımcılığı pazarlığı geçti mi? soru işaretini kullanacaklardı. Ağıralioğlu buna mahal vermemek için istifa açıklamasını bir gün öne çekti.
GENEL MERKEZ'İN OPERASYONCUSU
Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu cephesinden Sevilay Yılman için de İYİ Parti Genel Merkezi'nin operasyoncusu ifadeleri kullanıldı.