Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa açıklamasıyla gündem oldu Twitter sansürü bastı! 14 Mayıs seçimi öncesi dijital siyaset mühendisliği

İFTAR İÇİN YOLA ÇIKSAYDIK SEVİLAY'IN AÇIKLAMALARINI GÖRMEYECEKTİK!

Yavuz Ağıralioğlu'nun yanında bulunan bir isim o dakikaları şu şekilde anlatıyor:

Aslında Yavuz Başkan'la makamında oturuyorduk. İftara gitmeye hazırlanıyorduk. Bu sırada bir milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyarete geldi. Görüşme uzun sürmeseydi biz makamdan çıkmış olacaktık. Sevilay'ın canlı yayındaki açıklamalarını duymamış olacaktık. Sevilay biliyorsunuz Genel Merkez'in operasyoncusu. İsmail Tatlıoğlu ona sufle vermiş o da yalanları saydırmış. Yavuz Ağıralioğlu eğer bugün Mehmet Akif'e o mesajı atmasaydı Yavuz Ağıralioğlu'nun Akşener ile görüşmesinde başkan yardımcılığı pazarlığı geçti mi? soru işaretini kullanacaklardı. Ağıralioğlu buna mahal vermemek için istifa açıklamasını bir gün öne çekti.

GENEL MERKEZ'İN OPERASYONCUSU

Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu cephesinden Sevilay Yılman için de İYİ Parti Genel Merkezi'nin operasyoncusu ifadeleri kullanıldı.