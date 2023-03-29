İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.