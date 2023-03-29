Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2023 23:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2023 23:05
    ABONE OL

    İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

    İstanbul Küçükçekmece'de bir motoiklet tamirhanesine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. hbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da kokutan silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı!

    Saldırı, saat 19.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Şahinler Sokak'ta meydana geldi.

    İddiaya göre, iki kişi oldukları öğrenilen saldırganlar motosikletle olay yerine geldi. Saldırganlardan biri uzun namlulu silahla iş yerine rast gele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

    YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

    OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
    Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Güncel İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
            loading
            SON DAKİKA