Son dakika: İP Genel Başkanı Meral Akşener'in çirkin açıklamalarına Bakan Nureddin Nebati'den tokat gibi sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çirkin sözlerle hedef aldı.
Akşener çirkin açıklamasında, "Bir Nebati Bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor." ifadelerini kullandı.
ÇIKAR ELDE ETME ARAYIŞI
Çirkin sözlerin ardından bir açıklamada bulunan Bakan Nebati, Akşener'in parti içi kavgaları bastırmak için böyle bir hamlede bulunduğunu dile getirdi.
Nebati'nin açıklaması şu şekilde:
Sayın Meral Akşener,
Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi "Nemo" olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır.