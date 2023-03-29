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    • Haberler
    • 29.03.2023 14:39
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    • 29.03.2023 15:08
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    Son dakika: İP Genel Başkanı Meral Akşener'in çirkin açıklamalarına Bakan Nureddin Nebati'den tokat gibi sözler

    İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef alan çirkin ifadeler kullandı. Bakan Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada Akşener'e sert sözlerle tepki göstererek, "Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız." dedi.

    takvim.com.tr
    Akşener’e tokat gibi sözler

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çirkin sözlerle hedef aldı.

    Akşener çirkin açıklamasında, "Bir Nebati Bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor." ifadelerini kullandı.

    ÇIKAR ELDE ETME ARAYIŞI
    Çirkin sözlerin ardından bir açıklamada bulunan Bakan Nebati, Akşener'in parti içi kavgaları bastırmak için böyle bir hamlede bulunduğunu dile getirdi.

    Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

    Sayın Meral Akşener,

    Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz. Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi "Nemo" olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır.

        UCUZ BENZETMELER, ÇARPITMA VE İFTİRALAR
        Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız.

        Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

        KOLTUK KAPMACA OYNAMIYORUZ
        Bizler, EYT'li vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. 3600 Ek Gösterge için çalışıyoruz. Emeklilerimizi bir nebze rahatlatabilmek için çalışıyoruz. Depremzede ve selzede vatandaşlarımızın yaralarını her bakımdan en iyi şekilde sarmak için çalışıyoruz.

            Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz.

            BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDESİNİZ
            Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer "Yok, ben kafamı ille de gömmeye kararlıyım" diyorsanız siz zahmette bulunmayın, afetzede vatandaşlarımız için gecikmeksizin attığımız adımların bir kısmını bu bağlantıdan hemen okuyabilirsiniz:

            Bağlantı...

            Sayın Akşener,

            Çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz.

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            Haberler Haberler Son dakika: İP Genel Başkanı Meral Akşener'in çirkin açıklamalarına Bakan Nureddin Nebati'den tokat gibi sözler
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