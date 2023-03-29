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    İngiliz The Times seçimlere burnunu soktu! Gerçeği TAKVİM ortaya koydu: Bunlar da Z kuşağı ve Erdoğan aşığı

    Dünyaca ünlü The Times, yine provokasyona yeltendi! Z kuşağının muhalif olduğunu iddia etti. En güzel cevabı Takvim verdi: İngilizler iyi bakın! Bunlar da Z kuşağı ve Erdoğan aşığı...

    Takvim
    The Times seçimlere burnunu soktu
    İngiltere'de yayınlanan gazete, Erdoğan düşmanlığını gelenek haline getirdi! 2011'de 'İktidar değişmeli' dedi. 2014'te 'Güçsüz', 2015'te 'Riskli' diye ekledi! 2018'de de kazanamayacağını söyledi! Ama her seferinde vatandaş 'Erdoğan'ı seçti!

    The Times yine vazgeçmedi! Şimdi de Z kuşağının Erdoğan karşıtı olduğunu iddia etti. Ama sadece 3 kişinin görüşüne yer verdi! Oysa Başkan Erdoğan'ı seven milyonlarca gençten bahsedemedi! Z kuşağı mesaj gönderdi: Bizi de say Times!



    Fotoğrafta: 29 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin manşeti

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel İngiliz The Times seçimlere burnunu soktu! Gerçeği TAKVİM ortaya koydu: Bunlar da Z kuşağı ve Erdoğan aşığı
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