İngiliz The Times seçimlere burnunu soktu! Gerçeği TAKVİM ortaya koydu: Bunlar da Z kuşağı ve Erdoğan aşığı

İngiltere'de yayınlanan gazete, Erdoğan düşmanlığını gelenek haline getirdi! 2011'de 'İktidar değişmeli' dedi. 2014'te 'Güçsüz', 2015'te 'Riskli' diye ekledi! 2018'de de kazanamayacağını söyledi! Ama her seferinde vatandaş 'Erdoğan'ı seçti!
The Times yine vazgeçmedi! Şimdi de Z kuşağının Erdoğan karşıtı olduğunu iddia etti. Ama sadece 3 kişinin görüşüne yer verdi! Oysa Başkan Erdoğan'ı seven milyonlarca gençten bahsedemedi! Z kuşağı mesaj gönderdi: Bizi de say Times!
Fotoğrafta: 29 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin manşeti
The Times yine vazgeçmedi! Şimdi de Z kuşağının Erdoğan karşıtı olduğunu iddia etti. Ama sadece 3 kişinin görüşüne yer verdi! Oysa Başkan Erdoğan'ı seven milyonlarca gençten bahsedemedi! Z kuşağı mesaj gönderdi: Bizi de say Times!
Fotoğrafta: 29 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin manşeti