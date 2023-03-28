Son dakika: Ramazan diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar: Önce Abbas sonra Tebbun...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

HER TÜRLÜ DESTEK SÜRECEK

Erdoğan, Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.