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    • 28.03.2023 23:14
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    Son dakika: Ramazan diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar: Önce Abbas sonra Tebbun...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Filistin'e her türlü desteğin sağlanacağını belirten Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti. Erdoğan, Abbas'ın ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile de görüştü.

    takvim.com.tr
    Ramazan diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

    HER TÜRLÜ DESTEK SÜRECEK
    Erdoğan, Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

    ABBAS'A TEŞEKKÜR
    Başkan Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.



    TÜRKİYE - CEZAYİR İLİŞKİLERİ MASADA
    Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile de görüştü. Görüşmede Türkiye - Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    RAMAZAN TEBRİĞİ
    Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ramazan diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar: Önce Abbas sonra Tebbun...
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