Son dakika: Ramazan diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar: Önce Abbas sonra Tebbun...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.
HER TÜRLÜ DESTEK SÜRECEK
Erdoğan, Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.
ABBAS'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.
TÜRKİYE - CEZAYİR İLİŞKİLERİ MASADA
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile de görüştü. Görüşmede Türkiye - Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
RAMAZAN TEBRİĞİ
Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir'in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.