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    • 28.03.2023 20:12
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    Başkan Erdoğan: Savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İnsani Yardım Tugayı ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan deprem üzerinden siyaset yapıp askere iftira atanlara sert tepki gösterdi ve "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz" dedi. Yeni savunma projeleriyle milletin huzuruna çıkacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan’dan Mehmetçik ile iftar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Mehmetçik ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    22 sene önce kurulan İnsanı Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde 3 saat içinde afete hareket için hazır hale gelen tugay onlarca canımızı kurtarmıştır.

    Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.

    Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    Maalesef geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var.

    1 MİLYON 200 BİN AİLEYİ HUZURLU EVLERE KAVUŞTURDUK
    Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ile 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk.

    Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız demokrasi ve kalkınma yatırımlarımız sayesinde artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Her alanda kalkınmasını belli bir seviyeye getirmiş alt yapısının kurmuş bir ülke haline geldik.

    Nerde bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada, karada daha da arttıracak projelerle milletimizin önüne çıkacağız.

    SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ
    Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız
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