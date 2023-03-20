Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rekoru!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirterek, tüneli kullanan araçların yoğunluğundaki artışın sürdüğünü ifade etti.Tünelden 17 Mart'taki 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş rakamına ulaşıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, 13-17 Mart tarihlerinde 353 bin 665 aracın geçtiğine işaret etti.
TÜNELİ TOPLAM 102 MİLYON 636 ARAÇ KULLANDI
Tünelin, Aralık 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, açıldığı tarihten 17 Mart'a kadar geçen sürede tüneli toplam 102 milyon 636 bin aracın kullandığını bildirerek, "1 Mayıs 2022'den itibaren tüneli motosiklet sürücülerinin de kullanımına açtık. Bu dönemde toplam 325 bin motosiklet, tünelden geçiş yaptı." bilgisini paylaştı.
HEM MESAFE HEM DE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLADI
Karaismailoğlu, iki kıta arasındaki mesafeyi 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığını ve Asya ile Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya kadar indirdiğini belirtti.