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    • 20.03.2023 12:42
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    Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rekoru!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nden 17 Mart'ta 75 bin 865 aracın geçtiğini ve söz konusu rakamın, günlük araç geçişi açısından yılın en yüksek rakamı olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, iki kıta arasındaki mesafeyi 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığını ve Asya ile Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresinin de 5 dakikaya kadar indirdiğini belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Avrasya Tüneli’nden geçiş rekoru!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirterek, tüneli kullanan araçların yoğunluğundaki artışın sürdüğünü ifade etti.Tünelden 17 Mart'taki 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş rakamına ulaşıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, 13-17 Mart tarihlerinde 353 bin 665 aracın geçtiğine işaret etti.

    TÜNELİ TOPLAM 102 MİLYON 636 ARAÇ KULLANDI

    Tünelin, Aralık 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, açıldığı tarihten 17 Mart'a kadar geçen sürede tüneli toplam 102 milyon 636 bin aracın kullandığını bildirerek, "1 Mayıs 2022'den itibaren tüneli motosiklet sürücülerinin de kullanımına açtık. Bu dönemde toplam 325 bin motosiklet, tünelden geçiş yaptı." bilgisini paylaştı.

    HEM MESAFE HEM DE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLADI

    Karaismailoğlu, iki kıta arasındaki mesafeyi 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığını ve Asya ile Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya kadar indirdiğini belirtti.

        "AVRASYA TÜNELİ, 400'DEN FAZLA KAMERA İLE 7/24 KESİNTİSİZ OLARAK İZLENİYOR"

        Bakan Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika oldu. Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşti. Ayrıca, Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz olarak izleniyor ve arıza, kaza gibi olağandışı durumlara uzman ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Müdahale süresi işletme ilk açıldığında ortalama 3 dakika iken 'önce insan' ilkesi gözetilerek 20 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde 2 dakikanın altına indirildi." ifadelerini kullandı.

        2022'DE KARBON NÖTR OLMA HEDEFİNE ULAŞILDI

        Avrasya Tüneli'nde, çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğunun da öne çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Tünel, 2022 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak, Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin arttırılmasına destek oldu. İşletme faaliyetlerindeki karbon ayak izini denkleştirerek ISO 14064 Karbon Nötr Belgesi almaya hak kazanan Avrasya Tüneli, 2022 yılında karbon nötr proje olma hedefine ulaştı."

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        Haberler Güncel Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rekoru!
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