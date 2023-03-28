Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki çifte deprem sonrası 11 ilde seferberlik başladı. Yıkılan 650 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için sözleşme ve ihale süreci hız kazandı. Deprem bölgelerini ziyaret eden ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkılan konutların 1 yılda teslim edileceğini açıkladı. Bu kapsamda 23 Mart'ta Maraş'ta 5 bin 300 konutun temeli atıldı. Böylece 11'deki 53 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı start aldı. Güvenli bir yerleşim alanı, 'Dirençli Şehirler' için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım süreçleri için 7/24 saat esasına göre çalışma kararı alındı. Bun göre, ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Eski yerleşim alanlarının zeminleri de detaylı şekilde inceleniyor. Zeminlerde problem varsa, vatandaşı mağdur etmeyecek şekliyle imar kısıtlaması yapılacak...