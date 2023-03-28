Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki çifte deprem sonrası 11 ilde seferberlik başladı. Yıkılan 650 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için sözleşme ve ihale süreci hız kazandı. Deprem bölgelerini ziyaret eden ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkılan konutların 1 yılda teslim edileceğini açıkladı. Bu kapsamda 23 Mart'ta Maraş'ta 5 bin 300 konutun temeli atıldı. Böylece 11'deki 53 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı start aldı. Güvenli bir yerleşim alanı, 'Dirençli Şehirler' için ihtiyaç duyulan planlama ve tasarım süreçleri için 7/24 saat esasına göre çalışma kararı alındı. Bun göre, ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Eski yerleşim alanlarının zeminleri de detaylı şekilde inceleniyor. Zeminlerde problem varsa, vatandaşı mağdur etmeyecek şekliyle imar kısıtlaması yapılacak...
Depremin 11 ilde yapılacak konutların sayısı şu şekilde belirlendi. Kalıcı konutlar için mayıs ayına kadar 319 bin temel atılacak:
ADANA: 11.132 konut-2.438 köy evi
ADIYAMAN: 44.310 konut ve 23.640 köy evi
DİYARBAKIR: 15.73 konut ve 2.351 köy evi
ELAZIĞ: 4.500 konut
GAZİANTEP: 25.618 konut ve 12.607 köy evi
HATAY: 182.872 konut ve 34.129 köy evi
K.MARAŞ: 72.596 konut ve 30.310 köy evi
KİLİS: 1274 konut ve 2.628 köy evi
MALATYA: 45.237 konut ve 25.302 köy evi
OSMANİYE: 11.080 konut ve 6.856 köy evi
ŞANLIURFA: 6.631 konut ve 3 bin köy evi