Muharrem İnce aday oldu hakaretler havada uçtu! Fazıl Say, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz...





Muharrem İnce "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

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