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    Muharrem İnce aday oldu hakaretler havada uçtu! Fazıl Say, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz...

    Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı oldu! Mahalleyi karşısında buldu! Hakaretler havada uçuştu! Ortalık yine tutuştu! Fazıl Say, "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı.

    Mahalle karıştı!

    İnce, demokratik hakkını kullandı. Aday olacağını açıkladı. Fazıl Say, "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı.



    Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı. Gonca Vuslateri, pişmanlığını anlattı! İnce ise dün gece geri vites yaptı. "Sözde sanatçılar kelimesi için özür dilerim" ifadesini kullandı. Vatandaşa da çekirdek alıp izlemek kaldı!



    Muharrem İnce "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce aday oldu hakaretler havada uçtu! Fazıl Say, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz...
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