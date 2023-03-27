Bakan Murat Kurum "En yakışanı neyse onu yapacağız" diyerek paylaştı! İşte Adıyaman'da yapılacak örnek projeler
Türkiye, yaşadığı her afet sonrasında dünyanın hiçbir ülkesinin başaramayacağı bir hızla yeniden ayağa kalkmasını bildi. Asrın felaketi sonrası 11 ilin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da inşa edilecek örnek projeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye, yaşadığı her afet sonrasında dünyanın hiçbir ülkesinin başaramayacağı bir hızla yeniden ayağa kalkmasını bildi. 11 ilde yaşadığımız son felaketten hemen sonra da yaralar sarılmaya başlandı. Deprem bölgesinin hikayesi adeta yeniden yazılırken, konutların temeli jet hızıyla atılmaya başlandı.
BAKAN MURAT KURUM ÖRNEKLERİ PAYLAŞTI
Depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz. Adıyaman'da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık. Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız!" sözleriyle örnek projeleri paylaştı.