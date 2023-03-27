RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Bakan Murat Kurum "En yakışanı neyse onu yapacağız" diyerek paylaştı! İşte Adıyaman'da yapılacak örnek projeler

Bakan Murat Kurum "En yakışanı neyse onu yapacağız" diyerek paylaştı! İşte Adıyaman'da yapılacak örnek projeler

Türkiye, yaşadığı her afet sonrasında dünyanın hiçbir ülkesinin başaramayacağı bir hızla yeniden ayağa kalkmasını bildi. Asrın felaketi sonrası 11 ilin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da inşa edilecek örnek projeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

27.03.2023 22:48 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:50
Bakan Murat Kurum en yakışanı neyse onu yapacağız diyerek paylaştı! İşte Adıyaman’da yapılacak örnek projeler

Türkiye, yaşadığı her afet sonrasında dünyanın hiçbir ülkesinin başaramayacağı bir hızla yeniden ayağa kalkmasını bildi. 11 ilde yaşadığımız son felaketten hemen sonra da yaralar sarılmaya başlandı. Deprem bölgesinin hikayesi adeta yeniden yazılırken, konutların temeli jet hızıyla atılmaya başlandı.

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Bakan Murat Kurum en yakışanı neyse onu yapacağız diyerek paylaştı! İşte Adıyaman’da yapılacak örnek projeler

BAKAN MURAT KURUM ÖRNEKLERİ PAYLAŞTI
Depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası bölgenin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz. Adıyaman'da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık. Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız!" sözleriyle örnek projeleri paylaştı.

Bakan Murat Kurum en yakışanı neyse onu yapacağız diyerek paylaştı! İşte Adıyaman’da yapılacak örnek projeler

İşte yapılacak örnek projeler
MERKEZ/ İNDERE MAHALLESİ

Bakan Murat Kurum en yakışanı neyse onu yapacağız diyerek paylaştı! İşte Adıyaman’da yapılacak örnek projeler
Bakan Murat Kurum en yakışanı neyse onu yapacağız diyerek paylaştı! İşte Adıyaman’da yapılacak örnek projeler

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