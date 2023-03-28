İstanbul’da özel hastanede mide botoksu sonrası ölüm: 2 doktor serbest!

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadığı belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sağlık Bakanlığı; İstanbul ve İzmir'deki obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze denetim yapıldığını, sorun yaşanan ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiğini, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığını bildirdi.
ÜRÜNLERE EL KONULDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından bakanlığın duyurusunu paylaştı. Bakan Koca, "Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi'nde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.