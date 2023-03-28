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    • 28.03.2023 16:22
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    • 28.03.2023 16:22
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    İstanbul’da özel hastanede mide botoksu sonrası ölüm: 2 doktor serbest!

    Mide botoksu ameliyatı sonrası 1 kişinin ölümü ile ilgili oldukları düşünülen 2 doktor gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı; İstanbul ve İzmir'deki obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze denetim yapıldığını, sorun yaşanan ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiğini, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığını bildirmişti. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 2 doktor, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mide botoksu sonrası ölüm: İki doktor yeniden serbest!

    İstanbul'un Tuzla ilçesindeki özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadığı belirlendi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Sağlık Bakanlığı; İstanbul ve İzmir'deki obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze denetim yapıldığını, sorun yaşanan ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiğini, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığını bildirdi.

    ÜRÜNLERE EL KONULDU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından bakanlığın duyurusunu paylaştı. Bakan Koca, "Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi'nde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

        FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

        Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır.

        TÜRKMENİSTANLI KADIN ÖLDÜ

        Bu gelişmelerin ardından Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki TürkmenistanAylar Korhanova ile ilgili üzücü haber geldi. 25 Şubat tarihinde ameliyat olan Korhanova, bir süre sonra taburcu oldu. 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hisseden kadın, ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Korhanova yoğun bakıma kaldırıldı. Aylar Korhanova, 23 Mart'ta hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        2'Sİ DOKTOR 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ölen kadının yakınları, ameliyatı yapan doktorlardan ve hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Emniyetten alınan bilgilere göre ise 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T., gözaltına alındı. Polis, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca da el koydu.

        SERBEST KALDILAR

        Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. El konulan ilaçlar gerekli inceleme için 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

            YENİDEN GÖZALTINA ALINAN İKİ DOKTOR, SERBEST BIRAKILDI

            Türkmenistanlı kadının ölümü sonrası ise hastane yetkilisi doktor C.C.E. ve operasyonu yapan doktor Ş.Ş. yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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            Haberler Güncel İstanbul’da özel hastanede mide botoksu sonrası ölüm: 2 doktor serbest!
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