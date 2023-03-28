İstanbul’da özel hastanede mide botoksu sonrası ölüm: 2 doktor serbest!

2'Sİ DOKTOR 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ölen kadının yakınları, ameliyatı yapan doktorlardan ve hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Emniyetten alınan bilgilere göre ise 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T., gözaltına alındı. Polis, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca da el koydu.

SERBEST KALDILAR

Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. El konulan ilaçlar gerekli inceleme için 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.