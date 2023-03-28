Hakkari'de teröre darbe! 4 aylık takip sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. 4 aydır takip edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristlerin 3'ünün ölüdürüldüğünü belirtirken 1'inin sağ olarak yakalandığını duyurdu.

Soylu Twitter üzerinden şunları yazdı;

"100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, "samanlıkta iğne aramak" gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 TERÖRİST ETKİSİZ. Kahraman jandarmamıza tebrikler."