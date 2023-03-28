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    • 28.03.2023 16:05
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    Hakkari'de teröre darbe! 4 aylık takip sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Jandarmalarımızın 4 aydır takip ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristlerin 3'ünün ölüdürüldüğünü belirtirken 1'inin sağ olarak yakalandığını duyurdu.

    4 aylık takiple 4 terörist etkisiz!

    Hakkari'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. 4 aydır takip edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristlerin 3'ünün ölüdürüldüğünü belirtirken 1'inin sağ olarak yakalandığını duyurdu.

    Soylu Twitter üzerinden şunları yazdı;

    "100'ün altına düşen kırsaldaki PKK'lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, "samanlıkta iğne aramak" gibi... 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari'de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 TERÖRİST ETKİSİZ. Kahraman jandarmamıza tebrikler."

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    Haberler Güncel Hakkari'de teröre darbe! 4 aylık takip sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi
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