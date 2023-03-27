Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!
İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan estetik doktoru A. Ç., aynı hastanede görevli hemşire kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Tacizci cerrahın genç kadının doğum günü olduğu gün, "Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söylediği, ardından genç kızı yangın merdivenine çağırarak öpmeye çalıştığı öğrenildi. İfadesi alınan A. Ç.'nin savunması ise pes dedirtti. A.Ç yaptığı savunmada, birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.
27.03.2023 09:25 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:47
A. Ç., 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Ç., aynı hastanede hemşire 28 yaşındaki D. T.'ye ilgi duyuyordu.