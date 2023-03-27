Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

"KIZIM GİBİ GÖRÜYORUM" DEDİ!

Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.