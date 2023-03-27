RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan estetik doktoru A. Ç., aynı hastanede görevli hemşire kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Tacizci cerrahın genç kadının doğum günü olduğu gün, "Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söylediği, ardından genç kızı yangın merdivenine çağırarak öpmeye çalıştığı öğrenildi. İfadesi alınan A. Ç.'nin savunması ise pes dedirtti. A.Ç yaptığı savunmada, birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.

27.03.2023 09:25 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:47
Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

A. Ç., 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Ç., aynı hastanede hemşire 28 yaşındaki D. T.'ye ilgi duyuyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

"BAŞ BAŞA OLACAĞIZ"

İddiaya göre, genç kızla yakınlaşmak isteyen Ç., genç kadının doğum günü olduğu gün, "Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söyledi.

Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

GENÇ KADINI ÖPMEYE ÇALIŞTI

Genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Ç., "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız, kimse olmayacak" şeklinde sözler söylemeye başladı.

Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

KORKAN KADIN KARAKOLA BAŞVURDU

Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada doktor A. Ç., eliyle genç hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.

Özel hastanede skandal taciz: Ünlü cerraha tacizden 2 yıl 6 ay hapis!

"KIZIM GİBİ GÖRÜYORUM" DEDİ!

Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.

SON DAKİKA