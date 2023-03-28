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    • 28.03.2023 13:00
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: 11 ilde esnaf için geçici iş yerleri inşaa ediliyor!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde esnaf için geçici iş yerleri hazırladıklarını duyurdu. Bakan Kurum yaptığı paylaşımında, “11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    11 ilde esnaf için geçici iş yerleri hazırlanıyor!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde esnaf için geçici iş yerleri hazırladıklarını bildirdi.

    "GEÇİCİ İŞ YERLERİ HAZIRLIYORUZ"

    Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Malatya'daki geçici iş yerlerinin inşasından görüntü paylaşarak, "11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

    338 GEÇİCİ İŞ YERLERİNİN YAPIMINA BAŞLANDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başlandığı bildirildi.

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    Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: 11 ilde esnaf için geçici iş yerleri inşaa ediliyor!
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