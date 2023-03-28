Savunmada yine bir ilk! MARLIN SİDA katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesini fırlattı

Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı unvanına da sahip olan MARLIN SİDA'nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor. Özel gövde tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarında dahi görevleri yerine getirebilen MARLIN, farklı gövde formları ile operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda güdümlü füze, hafif torpido, 12.7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilin genişletilmesini sağlayan sonobuoy, çekili dizin sonar sistemleri gibi farklı faydalı yükleri taşıyabiliyor.

Yüksek hız, stabilite ve manevra kabiliyeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan MARLIN, ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah, elektro-optik keşif gözetleme, radar, karıştırmaya dayanıklı GNSS, elektronik taarruz ve milli yazılım sistemleriyle donatıldı. Otonom veya uzaktan kontrol edilebilir şekilde görev yapabilen MARLIN, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini güdümlü füze ve hafif torpidolar ile gerçekleştirebiliyor. Uydu iletişimi yeteneğiyle benzerlerine göre çok daha geniş bir operasyon menziline sahip olan MARLIN, yaklaşık 36 Kts hızla ilerleyebiliyor. Limanlardan, amfibi ve lojistik gemilerden görevine başlayabilen MARLIN SİDA, kısa sürede operasyona hazır hale getirilebiliyor.

İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz.



MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.



Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız! @aselsan@sefineofficial @SageTubitak pic.twitter.com/mqDaMW5ETC — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 28, 2023