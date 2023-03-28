Savunmada yine bir ilk! MARLIN SİDA katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesini fırlattı

Türkiye savunma alanında attığı adımlara her gün bir yenisini ekliyor.
İHA ve SİHA'lar birçok bölgede dengeleri değiştirirken KIZILELMA'nın ilk kez havalanması ve Milli Muharip Uçak'ın hangardan piste çıkışı savunmadaki en önemli gelişmelerden oldu.
MARLIN SİDA'DAN BİR İLK!
Sevindiren bir hamle de MARLIN SİDA'dan geldi.
MARLIN, katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi.
"İLERİ SEVİYEYE GİTMEYE KARARLIYIZ"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" ifadelerini kullandı.
Demir o anların görüntüsünü de paylaştı.
MARLİN SİDA ÖZELLİKLERİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında özellikleriyle öne çıkıyor.