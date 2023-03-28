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    • 28.03.2023 13:03
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    Savunmada yine bir ilk! MARLIN SİDA katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesini fırlattı

    Savunmada atağa kalkan Türkiye, İHA-SİHA'ların ardından KIZILELMA ve Milli Muharip Uçak ile gururlanırken sevindiren bir hamle de MARLIN SİDA'dan geldi. MARLIN, katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    Savunmada yine bir ilk!

    Türkiye savunma alanında attığı adımlara her gün bir yenisini ekliyor.

    İHA ve SİHA'lar birçok bölgede dengeleri değiştirirken KIZILELMA'nın ilk kez havalanması ve Milli Muharip Uçak'ın hangardan piste çıkışı savunmadaki en önemli gelişmelerden oldu.

    MARLIN SİDA'DAN BİR İLK!
    Sevindiren bir hamle de MARLIN SİDA'dan geldi.

    MARLIN, katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi.

    "İLERİ SEVİYEYE GİTMEYE KARARLIYIZ"
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" ifadelerini kullandı.

    Demir o anların görüntüsünü de paylaştı.

    MARLİN SİDA ÖZELLİKLERİ
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında özellikleriyle öne çıkıyor.

        Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı unvanına da sahip olan MARLIN SİDA'nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor. Özel gövde tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarında dahi görevleri yerine getirebilen MARLIN, farklı gövde formları ile operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda güdümlü füze, hafif torpido, 12.7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilin genişletilmesini sağlayan sonobuoy, çekili dizin sonar sistemleri gibi farklı faydalı yükleri taşıyabiliyor.

        Yüksek hız, stabilite ve manevra kabiliyeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan MARLIN, ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah, elektro-optik keşif gözetleme, radar, karıştırmaya dayanıklı GNSS, elektronik taarruz ve milli yazılım sistemleriyle donatıldı. Otonom veya uzaktan kontrol edilebilir şekilde görev yapabilen MARLIN, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini güdümlü füze ve hafif torpidolar ile gerçekleştirebiliyor. Uydu iletişimi yeteneğiyle benzerlerine göre çok daha geniş bir operasyon menziline sahip olan MARLIN, yaklaşık 36 Kts hızla ilerleyebiliyor. Limanlardan, amfibi ve lojistik gemilerden görevine başlayabilen MARLIN SİDA, kısa sürede operasyona hazır hale getirilebiliyor.

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