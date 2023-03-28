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    • 28.03.2023 13:36
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    • 28.03.2023 13:36
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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. Dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.S. ve F.A'nın yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 kişi tutuklandı!

    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

    ASKERİ YASAK BÖLGEDE ENSELENDİLER
    Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.S. ve F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR
    Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
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