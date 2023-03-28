Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
ASKERİ YASAK BÖLGEDE ENSELENDİLER
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.S. ve F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR
Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.