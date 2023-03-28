AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına itiraz eden muhalefete yanıt: Usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik;

"Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ

Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı."

YSK ADAY LİSTESİNİ YAYIMLADI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs 2023 günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

Yine YSK kararı ile Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sıralamaya göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi alfabetik sıralamayla; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

YSK'nin yayımladığı Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.