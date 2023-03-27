Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bayraktar Kızılelma’nın önünde gurur pozu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın önünde gurur pozu verdi. Fotoğrafa, binlerce beğeni geldi...

    Türkiye’nin yeni gururu

    Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Erdoğan'a, ziyarette Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geçtiğimiz aralık ayında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.



    FOTOĞRAFTA TB3 DETAYI
    Erdoğan'ın paylaştığı fotoğrafta Kızılelma'nın arkasında bulunan yeni SİHA, TB3 de dikkat çekti.

    EVRAKLAR TAMAM
    Yüksek Seçim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evraklarının tam olduğunu bildirdi. Kurul, Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını oy birliğiyle kabul etti. Karar, YSK'nın internet sitesinden de paylaşılarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na bildirildi.



    BÖLGEYI AYAĞA KALDIRACAĞIZ
    Başkan Erdoğan, İstanbul'da misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı: Amacımız 1 yılda 650 bin konutu inşa edip bölgeyi ayağa kaldırmaktır.



        DİPLOMA TEPKİSİ
        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, skandal bir açıklama yapan YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a tepki gösterdi. "Bu hamleler zihin bulandırmaya yönelik" dedi. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü de Başkan Erdoğan'ın diploması konusundaki skandal tartışmalara son noktayı koyacak şekilde tüm süreçleri belgeleriyle paylaştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        62.4 milyarlık ikramiye
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bayraktar Kızılelma’nın önünde gurur pozu
            loading
            SON DAKİKA