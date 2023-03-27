Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bayraktar Kızılelma’nın önünde gurur pozu

Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Erdoğan'a, ziyarette Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geçtiğimiz aralık ayında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.
FOTOĞRAFTA TB3 DETAYI
Erdoğan'ın paylaştığı fotoğrafta Kızılelma'nın arkasında bulunan yeni SİHA, TB3 de dikkat çekti.
EVRAKLAR TAMAM
Yüksek Seçim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evraklarının tam olduğunu bildirdi. Kurul, Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını oy birliğiyle kabul etti. Karar, YSK'nın internet sitesinden de paylaşılarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na bildirildi.
BÖLGEYI AYAĞA KALDIRACAĞIZ
Başkan Erdoğan, İstanbul'da misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı: Amacımız 1 yılda 650 bin konutu inşa edip bölgeyi ayağa kaldırmaktır.