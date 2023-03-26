Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İstanbul'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir.

Depremzedelerimizde milletimizde şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Ayrıntılar geliyor...