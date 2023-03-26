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    • 26.03.2023 20:17
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İstanbul'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'na ait hayallarimiz için kritik bir tercihin arafesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin yine yanımızda yer alacağını inanıyorum." dedi.

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İstanbul'da düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

    Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir.

    Depremzedelerimizde milletimizde şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar
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