Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'liik koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
KİRLİ İTTİFAK, BÖLÜCÜ TALEPLER, KANDİL'DEN DESTEK...
6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ile HDPKK aynı noktada buluştu. Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı.
Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
MUHARREM'E 'İNCE' BASKI: ADAY OLMA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLE
Bir yandan da CHP ve yandaşı medyadan Muharrem İnce'ye yönelik "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskıları sürüyor.
Bu kapsamda fondaş Halk TV'de "İnce seçimden çekilsin yoksa HDP-PKK'yı yine sokaklara sürülür" şeklinde tehditvari bir yayın gerçekleşti.
Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker moderatörlüğünde yayınlanan "NASIL OLACAK?" isimli programda kaos ve terör tehditleri sıralandı, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gerektiği savunuldu.
Programda konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, 7 Haziran 2015 seçimleri ve o dönemdeki patlamalar ile terör saldırılarından örnek vererek, "Muharrem İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı ekranlarda Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskılarının böylesi skandal bir boyuta ulaşması büyük tepki uyandırdı.