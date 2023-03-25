Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'liik koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.



KİRLİ İTTİFAK, BÖLÜCÜ TALEPLER, KANDİL'DEN DESTEK...

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ile HDPKK aynı noktada buluştu. Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı.



Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.