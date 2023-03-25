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    • 26.03.2023 01:09
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    Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi

    CHP ve yandaşlarının Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskıları skandal bir boyuta ulaştı. Fondaş Halk TV'de 'İnce seçimden çekilsin yoksa HDP/PKK’lılar yine sokaklara sürülür' şeklinde tehditvari bir yayın gerçekleşti. Programda konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, "İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" dedi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, kaos tellallığı yapan Behlül Özkan'ın skandal söylemlerini sizler için derledi. Özkan'ın Kandil ve HDP ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterme çabası dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Halk TV’de ’PKK’lılar sokaklara sürülür’ tehdidi

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'liik koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    KİRLİ İTTİFAK, BÖLÜCÜ TALEPLER, KANDİL'DEN DESTEK...
    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ile HDPKK aynı noktada buluştu. Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler açığa çıktı.

    Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.




    MUHARREM'E 'İNCE' BASKI: ADAY OLMA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLE
    Bir yandan da CHP ve yandaşı medyadan Muharrem İnce'ye yönelik "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskıları sürüyor.

    Bu kapsamda fondaş Halk TV'de "İnce seçimden çekilsin yoksa HDP-PKK'yı yine sokaklara sürülür" şeklinde tehditvari bir yayın gerçekleşti.

    Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker moderatörlüğünde yayınlanan "NASIL OLACAK?" isimli programda kaos ve terör tehditleri sıralandı, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi gerektiği savunuldu.



    Programda konuşan Prof. Dr. Behlül Özkan, 7 Haziran 2015 seçimleri ve o dönemdeki patlamalar ile terör saldırılarından örnek vererek, "Muharrem İnce patlamaları çatlamaları bir otobüs ve cep telefonu ile engelleyebileceğini düşünüyor mu? Bunun vebalini yükümlülüğünü alabiliyor mu? Türkiye normal bir seçime girmiyor" ifadelerini kullandı.

    CHP yandaşı ekranlarda Muharrem İnce'yi hedef alan 'Adaylıktan çekil, Kılıçdaroğlu'nu destekle' baskılarının böylesi skandal bir boyuta ulaşması büyük tepki uyandırdı.



        Tam da bu noktada gözler Halk TV'de kaos tellallğı yapan Behlül Özkan'a çevrildi.

        "2 TURLU SEÇİMDE, TÜRKİYE ÇOK ÇALKANTILI BİR 15 GÜN YAŞAYABİLİR..."
        Özkan'ın bugün Halk TV'de savurduğu tehditvari söylemleri 27 Eylül 2021'de Şirin Payzın yönetimindeki yayında da söylediği ortaya çıktı.



        PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ
        Özkan'ın Kandil ve HDP ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösterme çabasında olması dikkatlerden kaçmadı.




        "TÜRKİYE IŞİD'İN ELİNE REHİN DÜŞTÜ" REZALETİ
        Ankara'nın Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek adına sahadaki mevcudiyetini eleştiren bir tutum sergileyen Behlül Özkan, 21 Ağustos 2016'da Türkiye'yi IŞİD'in eline rehin düşmekle suçlayarak büyük bir rezalete imza attı.
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            Haberler Güncel Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısı skandal boyuta ulaştı! Halk TV'de 2015 örnekli "PKK’lılar yine sokaklara sürülür" tehdidi
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