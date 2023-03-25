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    Yeniden Refah Partisi, seçimlerde Cumhur İttifakı’na katılmaya karar verdi

    Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi, seçimlerde Cumhur İttifakı’na katılmaya karar verdi. İttifak protokolü dün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi...

    Yeniden Refah Cumhur İttifakı’nda

    Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti. Cumhur İttifakı'nı temsil eden AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Heyetler, ittifak protokolünü imzalayarak teslim etti.



    Bu arada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir açıklama yaptı: Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nda seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır.



    AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokolu YSK'ya sundu.

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