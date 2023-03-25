Yeniden Refah Partisi, seçimlerde Cumhur İttifakı’na katılmaya karar verdi





Bu arada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir açıklama yaptı: Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nda seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır.