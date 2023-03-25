CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal! Özdemir İnce imam hatipleri hedef aldı

28 ŞUBAT KAFASIYLA KİN KUSTU

28 Şubat zihniyetiyle imam hatiplere kin kusan İnce şu skandal ifadeleri kullandı;

"İmam hatip liseleri neden kuruldu, camilere din adamı yetiştirmek için. Bir tek amacı vardır imam hatip liselerinin, o da camilere din adamı yetiştirmek. İmam hatipliler haddinden fazla değil, üniversitelere giriyorlar. Üniversiteye girme hakları yok. Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi.

Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. Belki aşırı söylüyor olabilirim, jakoben diyorlar. Jakobenliği de kabul ediyorum. Cumhuriyetçilik aynı zamanda jakobenliktir.