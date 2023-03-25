CHP'nin kanalı TELE 1'de skandal! Özdemir İnce imam hatipleri hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimler 28 Şubat zihniyetini dışa vurmaya devam ediyor!
ÖZDEMİR İNCE'DEN SKANDAL
CHP'nin yayın organı TELE 1'de Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce imam hatip liselerini hedef aldı.
İnce, imam hatip liselerinin hedeflerinin camilere din adamı yetiştirmek olduğunu öne sürerek "İmam hatiplilerden bilim adamı olmaz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"GİDECEKLERİ YERLER YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ VE İLAHİYAT FAKÜLTELERİ"
Skandal bir şekilde imam hatip mezunlarının üniversiteye gitme hakkı olmadığını savunan İnce, "İmam hatip mezunlarının gidecekleri yerler Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakülteleri." dedi.
28 ŞUBAT KAFASIYLA KİN KUSTU
28 Şubat zihniyetiyle imam hatiplere kin kusan İnce şu skandal ifadeleri kullandı;
"İmam hatip liseleri neden kuruldu, camilere din adamı yetiştirmek için. Bir tek amacı vardır imam hatip liselerinin, o da camilere din adamı yetiştirmek. İmam hatipliler haddinden fazla değil, üniversitelere giriyorlar. Üniversiteye girme hakları yok. Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi.
Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. Belki aşırı söylüyor olabilirim, jakoben diyorlar. Jakobenliği de kabul ediyorum. Cumhuriyetçilik aynı zamanda jakobenliktir.