Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2023 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 15:46
    ABONE OL

    Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: Tuzla'da 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Tuzla kuralarında 9 günde 14 bin 838 hak sahibinin belirlendiğini duyurdu. Bakan Kurum, " Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Kurum’dan TOKİ açıklaması!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini açıkladı.

    "9 GÜNDE 14 BİN 838 HAK SAHİBİNİ BELİRLEDİK"

    Açıklamasında, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine yer veren Bakan Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik." açıklamasına yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    CHP’nin kanalı TELE 1’de skandal!
    Haberler Güncel Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: Tuzla'da 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik
        loading
        SON DAKİKA