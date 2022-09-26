İslam düşmanı TİP'li Sera Kadıgil Diyanet ve İmam Hatipleri hedef aldı

2001-2002 döneminde eğitim döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere toplam 9 bin 480 ana sınıfı bulunmak. 2021-2022 döneminde de sadece resmi kurumlara ait 29 bin 99 ana sınıfı bulunuyor. Özel kurumlarda da 7 bin 545 olmakla beraber 2021-2022 eğitim döneminde toplan ana sınıfı sayısı 36 bin 644.

12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KUR'AN EĞİTİMİ ALAMIYORDU

Sera Kadıgil, 'Kur'an kursları MEB'in denetiminden çıkartılıp Diyanet' verildi' algısı da yaptı. Ancak 12 yaşından küçük çocukların Kur'an kurslarına gitmesinin önünün açılması için yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemeyle Kur'an kursu açma ve denetleme yetkisi MEB'den, Diyanet'e geçirildi.