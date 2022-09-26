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    • 26.09.2022 10:44
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    • 26.09.2022 11:10
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    İslam düşmanı TİP'li Sera Kadıgil Diyanet ve İmam Hatipleri hedef aldı

    Son dakika haberi! Her hafta farkı bir mangır medyasına katılarak İslam düşmanlığı yapan eski CHP'li yeni TİP'li Sera Kadıgil bu sefer TELE 1'de nefret kustu. Diyanet üzerinden AK Parti hükümetini hedef alan Kadıgil skandal ifadeler kullandı. Diyanet'in bir mezhebin kara propagandasını yaptığını iddia ederek çirkin ifadeler kullanan Kadıgil, "Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın." dedi.

    takvim.com.tr
    İslam düşmanı TİP’li Sera Kadıgil haddini aştı!

    Geçtiğimiz haftalarda CHP yandaşı HALK TV'ye katılarak İslam düşmanlığı yapan eski CHP'li yeni TİP'li Sera Kadıgil bu sefer TELE 1'de nefret kustu.

    İSLAM DÜŞMANI TİP'Lİ SERA KADIGİL HADDİNİ AŞTI! VİDEO İZLE


    İMAM HATİPLER KAPATILSIN
    TELE 1'de Diyanet'in bir mezhebin kara propagandasını yaptığını iddia ederek skandal sözler kullanan Kadıgil, "Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın" dedi.

    SKANDAL SÖZLER
    Tele1 canlı yayınında skandal sözlere imza atan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Kadıgil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var... Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var; yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Eğitimden kesiyoruz sağlıktan kesiyoruz götürüyoruz İmam Hatip'e veriyoruz. Niye onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

    ESKİDEN KURAN KURSLARI MEB DENETİMİNDEYDİ BURADAN ÇIKARTTILAR
    Sunucu Enver Aysever'in, ''İmam Hatip Liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna cevap veren Kadıgil, ''Sadece AKP'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar İmam Hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kuran kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kuran kursları MEB denetimindeydi buradan çıkarttılar. Daha sonra TCK'da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor. Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve Hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.'' açıklamasında bulundu.

        SEÇMENLERE 'YOBAZ' DİYEREK HAKARET ETTİ:
        Türkiye İşçi Partisi Sözcüsu Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında AK Parti seçmenlerine 'yobaz' diyerek hakaret etmişti.

        Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadelerini kullanmıştı.

        VERİLERLE KREŞ VE ANAOKULU SAYISI
        TİP milletvekili Sera Kadıgil'in kreş ve anaokulu iddialarını veriler yalanlandı. 2005-2006 eğitim döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere 2 bin 803 okul öncesi eğitim veren kurum varken, 2021-2022 döneminde ise sadece resmi kurumlara ait sayı 7 bin 878'e yükseldi. Özel kurumlara ait de 6 bin 246 okul öncesi eğitim veren kurum bulunmakta.

            2001-2002 döneminde eğitim döneminde resmi kurumlar ve özel kurumlar olmak üzere toplam 9 bin 480 ana sınıfı bulunmak. 2021-2022 döneminde de sadece resmi kurumlara ait 29 bin 99 ana sınıfı bulunuyor. Özel kurumlarda da 7 bin 545 olmakla beraber 2021-2022 eğitim döneminde toplan ana sınıfı sayısı 36 bin 644.

            12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KUR'AN EĞİTİMİ ALAMIYORDU
            Sera Kadıgil, 'Kur'an kursları MEB'in denetiminden çıkartılıp Diyanet' verildi' algısı da yaptı. Ancak 12 yaşından küçük çocukların Kur'an kurslarına gitmesinin önünün açılması için yeni bir düzenleme yapıldı.

            Bu düzenlemeyle Kur'an kursu açma ve denetleme yetkisi MEB'den, Diyanet'e geçirildi.

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