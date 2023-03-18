28 Şubat kafası hortladı! CHP'li Yılmaz Büyükerşen 'çağ'dışı okulunda başörtülü öğrenciye engel

"DEPREMDEN DAHA ACI"

Aile, kızlarının başörtülü olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek Eskişehir Valiliği'ne okul hakkında şikâyette bulundu. Baba Z.İ. ve anne E.İ., "Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bize çok daha acı geldi" dedi.