Bakanlar tam kadro depremzedelerle iftar yaptı!

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu. Bakan Kurum, Deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında geldiği Sakçagözü Mahallesi'nde Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.
ÇOCUKLARA OYUNCA DAĞITTI
Bakan Kurum, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Kurum, vatandaşlara konteyner çalışmalarının hızlı devam ettiğini ifade ederek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.
BAKAN ÖZER, DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara'ya gelen depremzede öğretmenler ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.