Bakanlar tam kadro depremzedelerle iftar yaptı!

"BAŞKENT ÖĞRETMENEVİMİZDE 350 DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR"

Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara'ya gelen ve Başkent Öğretmenevi'nde misafir edilen depremzede öğretmenler ve aileleriyle birlikte orucunu açtı. İftar öncesi depremzede öğretmenler ve aileleriyle sohbet eden Özer, talepleri dinledi, çözüm için ilgililere talimat verdi. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren milli eğitim camiasının gerek görevli gerek gönüllü çalışanları ile sahada yer alarak seferber olduğunu belirten Bakan Özer, "Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de depremzede ailelerimize konaklamadan yemeğe birçok hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, şu anda Başkent Öğretmenevimizde 350 depremzede vatandaşımız bulunuyor. Ülkemiz genelindeki öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, pansiyon gibi kurumlarımızda ise bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin kişiye barınma hizmeti veriyoruz" dedi.

BAKAN VARANK VE KARAİSMAİLOĞLU, ADIYAMANDAYDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle oruçlarını açtı.

Demokrasi Parkı'nda oluşturulan ramazan çadırında afetzedelerle bir araya gelen Varank ve Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Varank ile Karaismailoğlu, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda depremzedelerle iftar yaptı.



İftarın ardından Kayseri Melikgazi Belediyesince Atatürk Bulvarı'nda kurulan Mimar Sinan Parkı'ndaki 34 dükkandan oluşan prefabrik çarşıyı ziyaret eden iki bakan, çarşı esnafıyla görüşerek alışveriş yaptı. Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da iftar programına katıldı