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    • 25.03.2023 21:43
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    • 25.03.2023 21:43
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    Bakanlar tam kadro depremzedelerle iftar yaptı!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Ankara'ya gelen depremzede öğretmenler ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu,'da Adıyaman'da depremzedelerle iftar yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlar tam kadro depremzedelerle iftar yaptı!

    Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Nurdağı ilçesinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu. Bakan Kurum, Deprem bölgesindeki çalışmaları kapsamında geldiği Sakçagözü Mahallesi'nde Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı. Bakan Kurum'a Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

    ÇOCUKLARA OYUNCA DAĞITTI
    Bakan Kurum, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncaklar dağıttı. Kurum, vatandaşlara konteyner çalışmalarının hızlı devam ettiğini ifade ederek, kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

    BAKAN ÖZER, DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara'ya gelen depremzede öğretmenler ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

        "BAŞKENT ÖĞRETMENEVİMİZDE 350 DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR"

        Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara'ya gelen ve Başkent Öğretmenevi'nde misafir edilen depremzede öğretmenler ve aileleriyle birlikte orucunu açtı. İftar öncesi depremzede öğretmenler ve aileleriyle sohbet eden Özer, talepleri dinledi, çözüm için ilgililere talimat verdi. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren milli eğitim camiasının gerek görevli gerek gönüllü çalışanları ile sahada yer alarak seferber olduğunu belirten Bakan Özer, "Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de depremzede ailelerimize konaklamadan yemeğe birçok hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, şu anda Başkent Öğretmenevimizde 350 depremzede vatandaşımız bulunuyor. Ülkemiz genelindeki öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, pansiyon gibi kurumlarımızda ise bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin kişiye barınma hizmeti veriyoruz" dedi.

        BAKAN VARANK VE KARAİSMAİLOĞLU, ADIYAMANDAYDI

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle oruçlarını açtı.
        Demokrasi Parkı'nda oluşturulan ramazan çadırında afetzedelerle bir araya gelen Varank ve Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.
        Varank ile Karaismailoğlu, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan programda depremzedelerle iftar yaptı.


        İftarın ardından Kayseri Melikgazi Belediyesince Atatürk Bulvarı'nda kurulan Mimar Sinan Parkı'ndaki 34 dükkandan oluşan prefabrik çarşıyı ziyaret eden iki bakan, çarşı esnafıyla görüşerek alışveriş yaptı. Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da iftar programına katıldı

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