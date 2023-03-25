Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.03.2023 05:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2023 05:50
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusu kabul edildi!

    23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruların incelenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu kabul etti.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan’ın adaylık başvurusu kabul edildi

    YSK'nin internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak seçim takvimi kapsamında, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular incelendi.



    Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları tarafından aday gösterilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı.



    Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuruları oy birliğiyle kabul edildi.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayın)

    6'LI KOALİSYONUN BAŞKAN ERDOĞAN KORKUSU
    Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun onaylanmasının ardından akıllara 6'lı koalisyonun, Başkan Erdoğan korkusu geldi. 'Aday olamaz' algısı yürütmeye çalışan 6'lı koalisyonun ipliğini pazara takvim.com.tr çıkarmıştı.



        ADAY OLAMAZ ALGISI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia eden altılı koalisyon yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

        "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."


        KENDİ YAYIN ORGANLARI BİLE YAZMIŞTI
        CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'te Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını ve İki dönem cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis tarafından seçim kararı alınırsa Başkan Erdoğan'ın toplam 15 yıla kadar, yani 2034'e kadar cumhurbaşkanlığı yapabileceğini yazmıştı...



        İşte 6'lı koalisyon liderlerinin geçmişteki açıklamalarından bazıları...

        Kemal Kılıçdaroğlu;

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl Şubat ayında katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada ise "Erdoğan'ın 3. kez aday olmasıyla ilgili bir tartışma yapmayacağız. İstiyorsa buyursun aday olsun. Bu tartışmalar artık geride kalmalı." dediği ortaya çıktı.

        6'lı masanın 'Erdoğan aday olamaz' algısı! Kemal Kılıçdaroğlu bakın ne demişti… | VİDEO

        Ali Babacan;
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Koltuk için değil millet için bir aradayız
            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusu kabul edildi!
                loading
                SON DAKİKA