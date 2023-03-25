Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusu kabul edildi!





ADAY OLAMAZ ALGISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia eden altılı koalisyon yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

"TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."





KENDİ YAYIN ORGANLARI BİLE YAZMIŞTI

CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'te Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını ve İki dönem cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis tarafından seçim kararı alınırsa Başkan Erdoğan'ın toplam 15 yıla kadar, yani 2034'e kadar cumhurbaşkanlığı yapabileceğini yazmıştı...





İşte 6'lı koalisyon liderlerinin geçmişteki açıklamalarından bazıları...