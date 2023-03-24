Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den ayrılacak mı? Yavuz Ağıralioğlu neden milletvekili olmadı? AK Parti ve MHP’ye geçecek mi? Takvim.com.tr açıklıyor

6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatmasına karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu, partisinin adaylık kararı için topladığı gruba katılmamış, bu hamlesinden sonra tüm gözler kendisine çevrilmişti.
Ağıralioğlu daha önce de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı il ve ilçe teşkilatları dahil kabul etmediklerini ifade etmişti.
Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden de rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu.
CHP'Lİ SAYGI ÖZTÜRK'ÜN İDDİASI
Tüm bu yaşananlar üzerine vatandaş Yavuz Ağıralioğlu'nun bu kadar sert sözlerden sonra partiden ayrılıp ayrılmayacağını konuşurken Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak bir iddia geldi.
Öztürk, Yavuz Ağıralioğlu ile konuştuğunu AK Parti ve MHP'den teklif geldiğini ve geçebileceğini iddia etti.
İŞİN ASLI NE?
Peki işin aslı ne? Takvim.com.tr İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun en yakınındaki isimle konuştu gerçekleri öğrendi.
Saygı Öztürk'ün bir televizyon programında kendisi hakkındaki sözlerini duyan Yavuz Ağıralioğlu, Öztürk'ün kendisi aramış ve şu ifadeleri kullanmış:
Ben milletvekili geçişlerini seçimlerden önce hele 2 ay kala doğru bulmuyorum. Bu hususta daha önce atılmış tweetlerim de var. Parti ilkelerinden ayrılmadığı, çok büyük yanlış yapılmadığı sürece seçmene sadakatsizlik yapmamak gerek. Bana gelen teklifler ilk değil. Davutoğlu döneminden beri teklif geliyor. Hatta bakanlık teklifi bile var. Bunların yeniymiş gibi ortaya atılmasını doğru bulmuyorum.