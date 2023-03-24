Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den ayrılacak mı? Yavuz Ağıralioğlu neden milletvekili olmadı? AK Parti ve MHP’ye geçecek mi? Takvim.com.tr açıklıyor

Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden de rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'Lİ SAYGI ÖZTÜRK'ÜN İDDİASI

Tüm bu yaşananlar üzerine vatandaş Yavuz Ağıralioğlu'nun bu kadar sert sözlerden sonra partiden ayrılıp ayrılmayacağını konuşurken Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak bir iddia geldi.

Öztürk, Yavuz Ağıralioğlu ile konuştuğunu AK Parti ve MHP'den teklif geldiğini ve geçebileceğini iddia etti.