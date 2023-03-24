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    • 24.03.2023 11:33
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    Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti’den ayrılacak mı? Yavuz Ağıralioğlu neden milletvekili olmadı? AK Parti ve MHP’ye geçecek mi? Takvim.com.tr açıklıyor

    6’lı koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatılmasına ve HDP ile görüşmelere tepki gösteren İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun neden milletvekili başvurusu yapmadığı, partiden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan AK Parti veya MHP’ye geçeceği de iddia ediliyor. Tüm bu konuşulanları takvim.com.tr olarak Ağıralioğlu’nun en yakınındaki isimle konuştuk. İşte detaylar...

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    İYİ Parti’den ayrılacak mı? Neden milletvekili olmadı?

    6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatmasına karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu, partisinin adaylık kararı için topladığı gruba katılmamış, bu hamlesinden sonra tüm gözler kendisine çevrilmişti.

    Ağıralioğlu daha önce de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı il ve ilçe teşkilatları dahil kabul etmediklerini ifade etmişti.

    Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden de rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu flaş gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulunmuştu.

    CHP'Lİ SAYGI ÖZTÜRK'ÜN İDDİASI
    Tüm bu yaşananlar üzerine vatandaş Yavuz Ağıralioğlu'nun bu kadar sert sözlerden sonra partiden ayrılıp ayrılmayacağını konuşurken Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak bir iddia geldi.

    Öztürk, Yavuz Ağıralioğlu ile konuştuğunu AK Parti ve MHP'den teklif geldiğini ve geçebileceğini iddia etti.

    İŞİN ASLI NE?

    Peki işin aslı ne? Takvim.com.tr İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun en yakınındaki isimle konuştu gerçekleri öğrendi.

    Saygı Öztürk'ün bir televizyon programında kendisi hakkındaki sözlerini duyan Yavuz Ağıralioğlu, Öztürk'ün kendisi aramış ve şu ifadeleri kullanmış:

    Ben milletvekili geçişlerini seçimlerden önce hele 2 ay kala doğru bulmuyorum. Bu hususta daha önce atılmış tweetlerim de var. Parti ilkelerinden ayrılmadığı, çok büyük yanlış yapılmadığı sürece seçmene sadakatsizlik yapmamak gerek. Bana gelen teklifler ilk değil. Davutoğlu döneminden beri teklif geliyor. Hatta bakanlık teklifi bile var. Bunların yeniymiş gibi ortaya atılmasını doğru bulmuyorum.

        İYİ PARTİ'DEN AYRILACAK MI?
        Bu konuyla ilgili de bilgi veren isim direkt olarak Ağıralioğlu'nun sözlerini aktardı:

        Parti ilkelerinden büyük ölçüde ayrılmadığı, çok büyük yanlış yapılmadığı sürece seçmene sadakatsizlik yapmamak gerek.

        NEDEN MİLLETVEKİLLİĞİNE BAŞVURUDA BULUNMADI?
        Yavuz Ağıralioğlu'nun milletvekilliğine neden başvuruda bulunmadığı da merak edilen bir diğer husustu. Ağıralioğlu'na yakın isim bu konuya da açıklık getirdi. Söz konusu isim, "Ağıralioğlu'nun milletvekili başvurusu yapmamasında 2 husus var. Bunlardan biri HDP'nin de söz sahibi olduğu bir denklemin içerisinde vekil olarak bulunmak istemiyor. Diğeri ise Genel Başkan Meral Akşener'i zor durumda bırakmak istemiyor. Eğer vekil olursa seçim sonrasında CHP'li isimlerin Akşener'e kendi açıklamalarından ötürü baskı yapabileceğini öngörüyor" ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?
        6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatması ve HDP'yle görüşülmesi üzerine basın açıklamasında bulunan Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında 6'lı koalisyona zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

        Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Hayatımızın, siyasi mücadelemizin, siyasi ilkeler alanının canına okuyan bu kutuplaşma diye dert ettiğimiz münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların yahut asla bir araya gelmeyecek, gelmesinin de mümkün olmayan beraberliklerin besleyeni, gerçekleştirenleri, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1 sisteminin memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenleriz" demişti.

        Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp; güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu" demişti.

        Öte yandan HDP'ye de sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuşmuştu.

            CHP VE HDP'Lİ İSİMLERDEN AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİNE CEVAP
            Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar gelmeye başladı.

            HDP Teşkilatı geçtiğimiz gün 6'lıyı hedef alan Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

            CHP YİNE HDP'Yİ SAVUNUYOR
            CHP'li Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada yine HDP savunmasına geçti. "HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar?" diyen Gürsel Tekin şunları yazdı;

            "Millet İttifakı 2 bin 500 maddeye yakın Ortak Politikalar Metni'nde anlaştı. Altında 6 partinin imzası var. Sn. Kılıçdaroğlu seçilirse bu maddeleri uygulayacak. Gizli bir ajanda da yok, program da yok. Her şey ortada.

            Ortada 2 bin 500 madde varken özellikle sorumluluk makamında olanların hala vehimlerle konuşması hatta iftira atması kabul edilemez. AKP'yi anlıyorum yalan ve iftira dışında söyleyecek sözleri kalmadı, Millet İttifakı içinde yer alıp bu değirmene su taşıyanları anlamıyorum."

            TWITTER'DAN MÜDAHALE!
            Öte yandan son dönemde yaptığı 'Sana özel' operasyonuyla gündeme gelen Twitter da siyasi müdahaleye girişti.

            Ağıraloğlu yaptığı zehir zemberek açıklamalar sonrası Twitter'da en çok konuşulanlarda ilk sıraya yerleşti.

            Yavuz Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.

            Trend listesi

            TWİTTER LİSTEDEN KALDIRDI
            Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan, sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralıoğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.
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