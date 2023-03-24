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    • 24.03.2023 11:39
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    • 24.03.2023 11:39
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! Nar ekşisi tadı veren soslar tarihe karışıyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, bundan sonra nar ekşisi tadını veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

    Nar ekşisi tadı veren soslar tarihe karışıyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

    Nar ekşisi tadını veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

    Bu çerçevede yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Nar ekşisi tadı veren soslar tarihe karışıyor
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