Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu! Şanlıurfa'da selden dolayı 13 bina yıkılacak





Bölgede organizasyonun çok hızlı gerçekleştirildiğini ve hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Nebati, katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.

Vatandaşların taleplerine hızlı şekilde cevap verildiğine işaret eden Nebati, "Vatandaşımız da oldukça memnun, teşekkür ediyorlar. Aksaklıklar var bazı yerlerde, can güvenliğinden dolayı elektrikler henüz verilemedi dairelere. Onlarla ilgili talepler var ama sokaklar temizlendi. Parkeler döşeniyor ve tespitleri de yapıldı" diye konuştu.