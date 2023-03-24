Emine Erdoğan Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Emine Erdoğan, atölyenin önemini anlatarak, "Şimdi büyük acı yaşandı. Tabii o acılarla baş başa kalındığı zaman, insanın ruh hali maalesef hiç de iyi olmaz. Onun için işe yarar hale gelmeniz, meşgale edinmeniz, bir şeyler öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla bu merkezler bu açıdan büyük bir açığı kapatacaklar inşallah. Bir şeylerle ilgilenince inşallah yavaş yavaş bu anılarından sıyrılıp geleceğe daha iyi bakabilecekler. Ben buna inanıyorum çünkü hayat devam ediyor." dedi.