Emine Erdoğan Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi.
Tek tek ilgilendiği depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, afetzedelere herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
Konteyner kentte bulunan, kendisinin de onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfının atölyesini ziyaret eden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte çok kısa zamanda yaraları saracağını söyledi.
"BÖYLE BİR ACIYI HİÇ KİMSE GÖRMESİN İNŞALLAH"
Depremzedelerin acısını yürekten hissettiklerini belirten Emine Erdoğan, "Gerçekten hep birlikte ağladık, Allah bir daha yaşatmasın. Böyle bir acıyı hiç kimse görmesin inşallah." dedi.