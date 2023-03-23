Emine Erdoğan ilk iftarını depremzede ailenin evinde yaptı!

DEPREMZEDE ÇOCUĞA METE GAZOZ SÜRPRİZİ

İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yaptı. Mete Gazoz, minik hayranını kapıda Olimpiyat Şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle selamladı. Daha sonra birçok spor dalına ve okçuluğa merakı olan hayranıyla bir süre sohbet eden Gazoz, depremzede hayranına ok hediye etti.