Emine Erdoğan ilk iftarını depremzede ailenin evinde yaptı!

Emine Erdoğan, Kahramanmaraşlı olan ancak Malatya'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.
DEPREMLERDE 30 YAKININI KAYBETTİLER
Gönen ailesinden, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı, ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızları Fatmanur Gönen'in de yaşadığı Ankara'ya geldi.
Evim Yuvam Olsun kampanyası kapsamında, Altındağ ilçesinde 3+1 eve yerleşen Gönen ailesi, yaşanan depremlerde hem Malatya'da hem de Kahramanmaraş'ta 30 yakınını kaybetti.
EMİNE ERDOĞAN RAMAZANIN İLK ORUCUNU GÖNEN AİLESİYLE BİRLİKTE AÇTI
Emine Erdoğan, ziyareti sırasında aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Kayıpları için taziyelerini ileten Emine Erdoğan, yatalak baba Cahit Gönen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Daha sonra Emine Erdoğan, ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.