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    • 23.03.2023 22:40
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    • 23.03.2023 22:40
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    Emine Erdoğan ilk iftarını depremzede ailenin evinde yaptı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk iftarını, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkıldığı için Malatya'dan Ankara'ya yerleşen Gönen ailesi ile yaptı. Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görselleri paylaşarak, "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. İçten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Emine Erdoğan ilk iftarını depremzede ailenin evinde yaptı!

    Emine Erdoğan, Kahramanmaraşlı olan ancak Malatya'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.

    DEPREMLERDE 30 YAKININI KAYBETTİLER
    Gönen ailesinden, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı, ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızları Fatmanur Gönen'in de yaşadığı Ankara'ya geldi.
    Evim Yuvam Olsun kampanyası kapsamında, Altındağ ilçesinde 3+1 eve yerleşen Gönen ailesi, yaşanan depremlerde hem Malatya'da hem de Kahramanmaraş'ta 30 yakınını kaybetti.

    EMİNE ERDOĞAN RAMAZANIN İLK ORUCUNU GÖNEN AİLESİYLE BİRLİKTE AÇTI
    Emine Erdoğan, ziyareti sırasında aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Kayıpları için taziyelerini ileten Emine Erdoğan, yatalak baba Cahit Gönen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Daha sonra Emine Erdoğan, ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.

        DEPREMZEDE ÇOCUĞA METE GAZOZ SÜRPRİZİ
        İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yaptı. Mete Gazoz, minik hayranını kapıda Olimpiyat Şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle selamladı. Daha sonra birçok spor dalına ve okçuluğa merakı olan hayranıyla bir süre sohbet eden Gazoz, depremzede hayranına ok hediye etti.


        "İÇTEN MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN GÖNEN AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
        Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görselleri paylaşarak, "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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