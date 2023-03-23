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    • 23.03.2023 17:48
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    Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis!

    Bilecik'te rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlamasıyla açılan bir davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan CHP'li Bilecik Belediyesi'nde geçtiğimiz yıl skandal bir rüşvet olayı gün yüzüne çıkmıştı.CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istemiş ve 220 bin doları önceki gün belediye binasındaki makam odasında alırken polis operasyonuyla suçüstü yakalanmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li eski belediye başkana 2 yıl 1 ay hapis!

    Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olan Abdullah Ay, geçen yıl Bilecik Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdür vekili olan eşi Gülnur Ay'ı makamında ziyaret etti. Abdullah Ay, bu ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı, 'kurum ziyareti' başlığı ile sosyal medyadan paylaştı.

    Bilecik Belediyesi'ne yönelik Rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin de izinsiz aldığı fotoğrafı, "CHP İl ve İlçe Yönetimi'ni göreve davet ediyorum. İş takipçilerinin diyetini partiye ödetmeyin. CHP'li belediyede Türkan Saylan kreşimiz kimlere teslim edildi, görün. Türkan Saylan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz. Benim işe aldığım çocuklarınız kimlerin emri altına sokuluyor. Uyanın, uyanın" notu ile sosyal medyadan paylaştı ayrıca Ay çiftine yönelik açıklamalarda bulundu.

    2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Abdullah Ay da izinsiz fotoğraf alıp, sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlamasıyla Bilecik 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme, Şahin'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ayrıca erteleme verilmedi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI
    CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istemiş ve 220 bin doları önceki gün belediye binasındaki makam odasında alırken polis operasyonuyla suçüstü yakalanmıştı.

        200 BİN DOLAR PARAYI MAKAM ODASINDA ALDI
        İddiaya göre rüşvet skandalı şöyle gelişti: Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.

        Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar da senet olmak üzere anlaşmaya varıldığını belirten mağdur, polise ihbarda bulundu.

        Bilecik KOM Şubesi ekiplerinin operasyonuyla Erdağı, belediyedeki makam odasında 200 bin dolar nakit parayı alırken suçüstü yakalandı.

            RÜŞVETÇİ ERDAĞI TUTUKLANDI
            Gözaltına alınan Erdağı, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede rüşvet suçundan tutuklandı. İfadeler doğrultusunda aralarında belediye çalışanı olan 3 kişinin daha gözaltına alındığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.

            SKANDAL OLAY 1 YIL ÖNCE DEŞİFRE OLMUŞTU
            SABAH, Bilecik Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını yaklaşık bir yıl önce duyurmuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin, seçimleri kazandıktan sonra İstanbul'dan bir ekip getirerek belediyedeki kritik noktalara yerleştirmişti. Bu ekibin başında yer alan Selçuk Erdağı'nı da kendisine danışman yapıp, Kayı A.Ş.'nin başına getirmişti.

            Şahin'le ilgili rüşvet söyentilerini araştıran SABAH, Şubat 2021'de eski belediye başkanı ve milletvekili CHP'li Mehmet Seven'in, "Bilecik'e gelen yatırımların ihalesini alan müteahhitlerden, kurum müdürlerinden ve Bilecik'te inşaat yapan müteahhitlerden rüşvet isteniyor" sözleri ile iddiayı kamuoyuna duyurmuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin ise yerel bir kanalın canlı yayınında, "İspata davet ediyorum. İspatlayamazsanız şerefsizsiniz" demişti. Şimdi danışmanı rüşvet alırken yakalanan Şahin, bu gelişme karşısında suspus oldu.

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            Haberler Güncel Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis!
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