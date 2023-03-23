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    Başkan Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını depremzedelerle yapacak

    Başkan Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk günü olan bugün deprem bölgesinde bulunacak. İftarını Kahramanmaraş’ta afetzedelerle yapacak.

    İlk iftar depremzedelerle

    Başkan Tayyip Erdoğan, yine deprem bölgesinde olacak. Bugün Kahramanmaraş'a gidecek. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak. Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak. Başkan Tayyip Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak. Erdoğan'ın Ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi. Bu arada Başkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçilerle bir araya geldi. Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti. Kabulde ülkelerin büyükelçileri, Başkan Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.



    Erdoğan, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.



    HER AFET SUYUN DEĞERİNİ HATIRLATIYOR
    Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle mesaj yayınladı. "Yaşadığımız her afet, ne yazık ki suyun değerini yeniden hatırlatıyor. İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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