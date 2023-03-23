Başkan Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını depremzedelerle yapacak

Başkan Tayyip Erdoğan, yine deprem bölgesinde olacak. Bugün Kahramanmaraş'a gidecek. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak. Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak. Başkan Tayyip Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak. Erdoğan'ın Ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi. Bu arada Başkan Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçilerle bir araya geldi. Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti. Kabulde ülkelerin büyükelçileri, Başkan Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.