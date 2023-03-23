Başkan Erdoğan ilk iftarı deprem bölgesinde yaptı! Önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ilk iftarı deprem bölgesinde yaptı!

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor;

"Bugün Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ümraniye Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum.Bu seneki Ramazan-ı şerefi buruk karşılıyoruz. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bugüne kadar şehit yakınlarına mahçup olacak hiçbir adım atmadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımızı devam edecektir.

Bu alçaklara destek verenlerin sırtlarını sıvazlayanların onları silahla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız. Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaralarınızı yeniden kanattığını biliyorum."

Detaylar gelecek...